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На Украине заговорили о скором реванше Путина
На Украине испугались "зимнего реванша" России - РИА Новости, 13.10.2021
На Украине заговорили о скором реванше Путина
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев призвал готовиться к непростой зиме из-за топливного кризиса. Об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:55
2021-10-13T16:39
политика
украина
киев
москва
владимир путин
евросоюз
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев призвал готовиться к непростой зиме из-за топливного кризиса. Об этом он заявил в эфире радио "НВ".По его словам, Брюссель дал Киеву понять, что он должен самостоятельно обеспечивать свою энергетическую независимость и безопасность.Как считает Елисеев, итоги саммита Украина — ЕС показали, что западные партнеры не готовы помочь Киеву справиться с отопительным сезоном. Вместе с тем из заявлений лидеров Евросоюза складывается ощущение, что они не осуждают газопровод "Северный поток — 2" и дают зеленый свет на его запуск, предположил он.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что это происходит из-за низкого уровня наполнения подземных хранилищ газа в Европе и высокого спроса на топливо в Азии.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России помочь стабилизировать ситуацию со стоимостью сырья. Он отметил, что страна прокладывает "Северный поток — 2" для экономической выгоды, а не для того, чтобы лишить Украину транзита газа. В МИД также отвергли обвинения в том, что Москва "специально влияет" на стоимость энергоносителей, чтобы сертифицировать новый трубопровод. В "Газпроме" заверили, что выполняют все контрактные обязательства, а объемы поставок сырья в Европу близки к историческому максимуму.
https://ria.ru/20211012/milliardy-1754058123.html
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политика, украина, киев, москва, владимир путин, евросоюз, газпром, северный поток — 2
15:55 13.10.2021 (обновлено: 16:39 13.10.2021)
 
На Украине испугались "зимнего реванша" России

Киевский дипломат Елисеев: Украине нужно готовиться к "зимнему реваншу" России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев призвал готовиться к непростой зиме из-за топливного кризиса. Об этом он заявил в эфире радио "НВ".
По его словам, Брюссель дал Киеву понять, что он должен самостоятельно обеспечивать свою энергетическую независимость и безопасность.
"Потому нам нужно готовиться к возможному зимнему реваншу Путина", — убежден дипломат.
Как считает Елисеев, итоги саммита Украина — ЕС показали, что западные партнеры не готовы помочь Киеву справиться с отопительным сезоном. Вместе с тем из заявлений лидеров Евросоюза складывается ощущение, что они не осуждают газопровод "Северный поток — 2" и дают зеленый свет на его запуск, предположил он.
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Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России помочь стабилизировать ситуацию со стоимостью сырья. Он отметил, что страна прокладывает "Северный поток — 2" для экономической выгоды, а не для того, чтобы лишить Украину транзита газа. В МИД также отвергли обвинения в том, что Москва "специально влияет" на стоимость энергоносителей, чтобы сертифицировать новый трубопровод. В "Газпроме" заверили, что выполняют все контрактные обязательства, а объемы поставок сырья в Европу близки к историческому максимуму.
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ПолитикаУкраинаКиевМоскваВладимир ПутинЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2
 
 
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