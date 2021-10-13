https://ria.ru/20211013/revansh-1754401285.html

На Украине заговорили о скором реванше Путина

На Украине испугались "зимнего реванша" России - РИА Новости, 13.10.2021

На Украине заговорили о скором реванше Путина

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев призвал готовиться к непростой зиме из-за топливного кризиса. Об этом он заявил в эфире... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:55

2021-10-13T15:55

2021-10-13T16:39

политика

украина

киев

москва

владимир путин

евросоюз

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев призвал готовиться к непростой зиме из-за топливного кризиса. Об этом он заявил в эфире радио "НВ".По его словам, Брюссель дал Киеву понять, что он должен самостоятельно обеспечивать свою энергетическую независимость и безопасность.Как считает Елисеев, итоги саммита Украина — ЕС показали, что западные партнеры не готовы помочь Киеву справиться с отопительным сезоном. Вместе с тем из заявлений лидеров Евросоюза складывается ощущение, что они не осуждают газопровод "Северный поток — 2" и дают зеленый свет на его запуск, предположил он.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что это происходит из-за низкого уровня наполнения подземных хранилищ газа в Европе и высокого спроса на топливо в Азии.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России помочь стабилизировать ситуацию со стоимостью сырья. Он отметил, что страна прокладывает "Северный поток — 2" для экономической выгоды, а не для того, чтобы лишить Украину транзита газа. В МИД также отвергли обвинения в том, что Москва "специально влияет" на стоимость энергоносителей, чтобы сертифицировать новый трубопровод. В "Газпроме" заверили, что выполняют все контрактные обязательства, а объемы поставок сырья в Европу близки к историческому максимуму.

https://ria.ru/20211012/milliardy-1754058123.html

https://ria.ru/20211013/shreder-1754397416.html

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киев

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политика, украина, киев, москва, владимир путин, евросоюз, газпром, северный поток — 2