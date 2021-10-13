https://ria.ru/20211013/revaktsinatsiya-1754299562.html

Названо условие ревакцинации от COVID-19

Иммунолог рассказал, как организм может реагировать на ревакцинацию - РИА Новости, 13.10.2021

Названо условие ревакцинации от COVID-19

Россиянам, которые привились от COVID-19 полгода назад, стоит подготовиться к ревакцинации. Как это сделать и могут ли быть побочные эффекты после повторной... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T02:08

2021-10-13T02:08

2021-10-13T06:55

распространение коронавируса

общество

николай крючков

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россиянам, которые привились от COVID-19 полгода назад, стоит подготовиться к ревакцинации. Как это сделать и могут ли быть побочные эффекты после повторной прививки, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.Минздрав России рекомендует проходить ревакцинацию каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. Перед записью на повторную прививку необходимо убедиться в том, что состояние вашего здоровья не изменилось после первичной вакцинации, посоветовал генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.По словам иммунолога, для любой прививки подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию.Если состояние здоровья человека за полгода не изменилось, то реакция на ревакцинацию, скорее всего, будет такой же, как и на первичную прививку, продолжил Крючков."Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно", – уточнил иммунолог.Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, уверен он.Необходимый для защиты от коронавирусной инфекции уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Поэтому в первое время после прививки необходимо избегать людных мест, советует кандидат медицинских наук."Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать. Если прошло много времени (после первичной вакцинации, – ред.), антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала", – объяснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754156884.html

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754144255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай крючков, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19