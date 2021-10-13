https://ria.ru/20211013/razryv-1754336782.html

Патрушев обвинил США в попытке разорвать связи между Россией и Украиной

Патрушев обвинил США в попытке разорвать связи между Россией и Украиной - РИА Новости, 13.10.2021

Патрушев обвинил США в попытке разорвать связи между Россией и Украиной

США пытаются разорвать экономические и культурные связи России с Украиной и Грузией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:22

2021-10-13T11:22

2021-10-13T11:22

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США пытаются разорвать экономические и культурные связи России с Украиной и Грузией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В фокусе основного внимания американцев остается пространство СНГ. Реализуется курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

https://ria.ru/20211008/ssora-1753652319.html

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сша

россия

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2021

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в мире, грузия, сша, николай патрушев, снг, россия