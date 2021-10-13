https://ria.ru/20211013/rasstroystvo-1754403151.html

Назван неожиданный способ определить у себя психическое расстройство

Выявлен признак психических расстройств - РИА Новости, 13.10.2021

Назван неожиданный способ определить у себя психическое расстройство

Для людей с психическими расстройствами характерно ухудшение качества сна, выяснили ученые из Финляндии и Канады. Результаты исследования опубликовал журнал... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:02

2021-10-13T16:02

2021-10-13T19:17

наука

plos medicine

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Для людей с психическими расстройствами характерно ухудшение качества сна, выяснили ученые из Финляндии и Канады. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS Medicine."Изменения объективно измеренных параметров сна являются нормой для пациентов с пожизненным психическим заболеванием. Наши результаты дают богатый клинический портрет возможных нарушений сна у людей с психическими заболеваниями на протяжении всей жизни", — говорится в публикации.Специалисты из Центра наркологии и психического здоровья Канады и Хельсинкского университета изучили данные около 89 тысяч участников исследования UK BioBank, круглосуточно носивших на протяжении недели акселерометры. У всех пациентов были психические расстройства — биполярного, большого депрессивного, тревожного и шизофренического спектра.С помощью вычислительных алгоритмов ученые свели полученные сведения в десять метрик: время отхода ко сну, пробуждения, эффективность сна (доля общего времени сна от проведенного в постели времени), число пробуждений, наибольшая продолжительность непрерывного сна и так далее. Затем они сравнили эти параметры у здоровых участников исследования и тех, кто имел психические расстройства.Выяснилось, что при каждом из диагнозов у пациентов изменялись в среднем восемь-девять метрик. Прежде всего ухудшались показатели качества сна, а не его продолжительности. Кроме того, время отхода ко сну и время пробуждения сдвигались на более позднее, а эффективность оказывалась ниже.Ученые подчеркнули, что ухудшение сна характерно для всех изученных расстройств и его следует учитывать независимо от диагноза.

https://ria.ru/20211006/allergiya-1753240390.html

https://ria.ru/20210930/dementsiya-1752531162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, plos medicine