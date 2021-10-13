https://ria.ru/20211013/raboty-1754359147.html

В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы

В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы - РИА Новости, 13.10.2021

В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что педофилы и насильники не должны претендовать на замену реального лишения свободы на принудительные... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:00

2021-10-13T13:00

2021-10-13T13:00

общество

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что педофилы и насильники не должны претендовать на замену реального лишения свободы на принудительные работы."Мы в настоящее время думаем, чтобы установить барьеры, и далеко не все должны иметь право уйти на принудительные работы с мест лишения свободы. Ну, например, убийство при отягчающих обстоятельствах, педофилы, насильники… таким правом не должны обладать", - сказал Чуйченко а заседании бюро Российского союза промышленников и предпринимателей.Сейчас принудительные работы назначаются по решению суда в качестве альтернативы назначенному ранее лишению свободы.

https://ria.ru/20211001/pedofiliya-1752650806.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), российский союз промышленников и предпринимателей