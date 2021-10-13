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В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы - РИА Новости, 13.10.2021
В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что педофилы и насильники не должны претендовать на замену реального лишения свободы на принудительные... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:00
2021-10-13T13:00
2021-10-13T13:00
общество
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что педофилы и насильники не должны претендовать на замену реального лишения свободы на принудительные работы."Мы в настоящее время думаем, чтобы установить барьеры, и далеко не все должны иметь право уйти на принудительные работы с мест лишения свободы. Ну, например, убийство при отягчающих обстоятельствах, педофилы, насильники… таким правом не должны обладать", - сказал Чуйченко а заседании бюро Российского союза промышленников и предпринимателей.Сейчас принудительные работы назначаются по решению суда в качестве альтернативы назначенному ранее лишению свободы.
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общество, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии), российский союз промышленников и предпринимателей
В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
Глава Минюста Чуйченко призвал не давать педофилам право на принудительные работы