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В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК - РИА Новости, 13.10.2021
В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
"Ростех" начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:42
2021-10-13T09:43
безопасность
технологии
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Ростех" начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.Сегодня их максимальная дальность действия составляет пять-шесть километров.В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.КБМ выпускает два типа ПЗРК: "Игла-С" и "Верба". Наиболее совершенным считается комплекс "Верба" — он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у "Вербы" — шесть километров, высота поражения целей — 3,5 километра.
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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы
03:42 13.10.2021 (обновлено: 09:43 13.10.2021)
 
В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК

"Ростех" сообщил о разработке в России нового ПЗРК повышенной дальности

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла" с бронетранспортера БТР-82А
Запуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Игла с бронетранспортера БТР-82А - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Ростех" начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
Сегодня их максимальная дальность действия составляет пять-шесть километров.

"Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК", — сказал Оздоев, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.
КБМ выпускает два типа ПЗРК: "Игла-С" и "Верба". Наиболее совершенным считается комплекс "Верба" — он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у "Вербы" — шесть километров, высота поражения целей — 3,5 километра.
Военнослужащий с ПЗРК Игла - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня 2020, 17:56
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
 
БезопасностьТехнологииРостехВысокоточные комплексы
 
 
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