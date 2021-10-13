https://ria.ru/20211013/pzrk-1754302887.html

В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК

В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК - РИА Новости, 13.10.2021

В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК

"Ростех" начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T03:42

2021-10-13T03:42

2021-10-13T09:43

безопасность

технологии

ростех

высокоточные комплексы

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Ростех" начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.Сегодня их максимальная дальность действия составляет пять-шесть километров.В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.КБМ выпускает два типа ПЗРК: "Игла-С" и "Верба". Наиболее совершенным считается комплекс "Верба" — он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у "Вербы" — шесть километров, высота поражения целей — 3,5 километра.

https://ria.ru/20200625/1573479863.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы