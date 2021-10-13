03:42 13.10.2021 (обновлено: 09:43 13.10.2021)
В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
"Ростех" сообщил о разработке в России нового ПЗРК повышенной дальности
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла" с бронетранспортера БТР-82А
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Ростех" начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
Сегодня их максимальная дальность действия составляет пять-шесть километров.
"Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК", — сказал Оздоев, отвечая на соответствующий вопрос.
В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.
КБМ выпускает два типа ПЗРК: "Игла-С" и "Верба". Наиболее совершенным считается комплекс "Верба" — он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у "Вербы" — шесть километров, высота поражения целей — 3,5 километра.
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