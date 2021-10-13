https://ria.ru/20211013/putin-1754412482.html

Переживания Запада о смерти демократии в России преувеличены, заявил Путин

Переживания Запада о смерти демократии в России преувеличены, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Переживания Запада о смерти демократии в России преувеличены, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переживания Запада по поводу того, что демократия в РФ умерла, сильно преувеличены. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:36

2021-10-13T16:36

2021-10-13T16:53

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переживания Запада по поводу того, что демократия в РФ умерла, сильно преувеличены."Переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены… Не беспокойтесь о нас, подумайте лучше о себе, что у вас там происходит", - заявил он на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

https://ria.ru/20211013/revolyutsii-1754410706.html

россия

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2021

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в мире, россия, владимир путин