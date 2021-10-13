https://ria.ru/20211013/putin-1754412482.html
Переживания Запада о смерти демократии в России преувеличены, заявил Путин
Переживания Запада о смерти демократии в России преувеличены, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Переживания Запада о смерти демократии в России преувеличены, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переживания Запада по поводу того, что демократия в РФ умерла, сильно преувеличены. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:36
2021-10-13T16:36
2021-10-13T16:53
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переживания Запада по поводу того, что демократия в РФ умерла, сильно преувеличены."Переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены… Не беспокойтесь о нас, подумайте лучше о себе, что у вас там происходит", - заявил он на пленарной сессии "Российской энергетической недели".
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в мире, россия, владимир путин
16:36 13.10.2021 (обновлено: 16:53 13.10.2021)
Переживания Запада о смерти демократии в России преувеличены, заявил Путин
Путин заявил, что переживания Запада о смерти демократии в России сильно преувеличены