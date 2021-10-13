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https://ria.ru/20211013/putin-1754411347.html
Из-за ошибок голландцы будут ездить на коньках для обогрева, пошутил Путин
Из-за ошибок голландцы будут ездить на коньках для обогрева, пошутил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Из-за ошибок голландцы будут ездить на коньках для обогрева, пошутил Путин
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:33
2021-10-13T16:33
в мире
гаага
владимир путин
royal dutch shell
голландия
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Президент во время выступления и ответов на вопросы не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Путин напомнил о решении суда в Гааге, который в мае обязал компанию Royal Dutch Shell значительно сократить выбросы CO2 - на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года."Послушайте, это прецедент. Если люди совершенно профессионально неподготовленные будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны. В Средние века, по-моему, голландцы, когда погода была холодная, климат был более жестким, на коньках передвигались по рекам и каналам замерзшим, и до сих пор у них конькобежный спорт развит хорошо", - сказал президент."Если так будет продолжаться дальше, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, будут ездить друг к другу в гости на коньках, потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических. И кататься будут не только для того, чтобы из пункта А в пункт Б перебраться, а для того, чтобы согреться", - добавил он.Путин подчеркнул, что сегодняшняя ситуация на рынке как раз говорит о том, что такая опасность существует.
https://ria.ru/20211013/atom-1754401641.html
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в мире, гаага, владимир путин, royal dutch shell, голландия, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:33 13.10.2021
 
Из-за ошибок голландцы будут ездить на коньках для обогрева, пошутил Путин

Путин пошутил, что при ошибочных решениях голландцы будут ездить на коньках для обогрева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться.
Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Президент во время выступления и ответов на вопросы не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Путин напомнил о решении суда в Гааге, который в мае обязал компанию Royal Dutch Shell значительно сократить выбросы CO2 - на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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"Послушайте, это прецедент. Если люди совершенно профессионально неподготовленные будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны. В Средние века, по-моему, голландцы, когда погода была холодная, климат был более жестким, на коньках передвигались по рекам и каналам замерзшим, и до сих пор у них конькобежный спорт развит хорошо", - сказал президент.
"Если так будет продолжаться дальше, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, будут ездить друг к другу в гости на коньках, потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических. И кататься будут не только для того, чтобы из пункта А в пункт Б перебраться, а для того, чтобы согреться", - добавил он.
Путин подчеркнул, что сегодняшняя ситуация на рынке как раз говорит о том, что такая опасность существует.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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В миреГаагаВладимир ПутинRoyal Dutch ShellГолландияРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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