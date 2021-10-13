https://ria.ru/20211013/putin-1754411347.html

Из-за ошибок голландцы будут ездить на коньках для обогрева, пошутил Путин

Из-за ошибок голландцы будут ездить на коньках для обогрева, пошутил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Из-за ошибок голландцы будут ездить на коньках для обогрева, пошутил Путин

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:33

2021-10-13T16:33

2021-10-13T16:33

в мире

гаага

владимир путин

royal dutch shell

голландия

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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Президент во время выступления и ответов на вопросы не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Путин напомнил о решении суда в Гааге, который в мае обязал компанию Royal Dutch Shell значительно сократить выбросы CO2 - на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года."Послушайте, это прецедент. Если люди совершенно профессионально неподготовленные будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны. В Средние века, по-моему, голландцы, когда погода была холодная, климат был более жестким, на коньках передвигались по рекам и каналам замерзшим, и до сих пор у них конькобежный спорт развит хорошо", - сказал президент."Если так будет продолжаться дальше, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, будут ездить друг к другу в гости на коньках, потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических. И кататься будут не только для того, чтобы из пункта А в пункт Б перебраться, а для того, чтобы согреться", - добавил он.Путин подчеркнул, что сегодняшняя ситуация на рынке как раз говорит о том, что такая опасность существует.

https://ria.ru/20211013/atom-1754401641.html

https://ria.ru/20211013/energoresursy-1754384928.html

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в мире, гаага, владимир путин, royal dutch shell, голландия, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021