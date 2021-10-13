Из-за ошибок голландцы будут ездить на коньках для обогрева, пошутил Путин
Путин пошутил, что при ошибочных решениях голландцы будут ездить на коньках для обогрева
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться.
Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Президент во время выступления и ответов на вопросы не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Путин напомнил о решении суда в Гааге, который в мае обязал компанию Royal Dutch Shell значительно сократить выбросы CO2 - на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.
"Послушайте, это прецедент. Если люди совершенно профессионально неподготовленные будут принимать такие решения, то всплески на мировых рынках неизбежны. В Средние века, по-моему, голландцы, когда погода была холодная, климат был более жестким, на коньках передвигались по рекам и каналам замерзшим, и до сих пор у них конькобежный спорт развит хорошо", - сказал президент.
"Если так будет продолжаться дальше, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, будут ездить друг к другу в гости на коньках, потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических. И кататься будут не только для того, чтобы из пункта А в пункт Б перебраться, а для того, чтобы согреться", - добавил он.
Путин подчеркнул, что сегодняшняя ситуация на рынке как раз говорит о том, что такая опасность существует.
Вчера, 14:52Путин оценил запасы энергоресурсов в России