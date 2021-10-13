https://ria.ru/20211013/putin-1754410556.html
Путин обвинил США в "переводе стрелок" на России
Путин обвинил США в "переводе стрелок" на России - РИА Новости, 13.10.2021
Путин обвинил США в "переводе стрелок" на России
Россия ничего не нарушает, не выходила из договоров по безопасности, а в США указывают на РФ, чтобы снять с себя ответственность, заявил российский президент... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:31
2021-10-13T16:31
2021-10-13T16:40
сша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия ничего не нарушает, не выходила из договоров по безопасности, а в США указывают на РФ, чтобы снять с себя ответственность, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели."Мы ничего не нарушаем, ничего. Мы не вышли ни из договора по противоракетной обороне, не выходили из договора по ракетам меньшей и средней дальности, мы не выходили из договора по открытому небу, не мы это сделали. Это сделали наши американские партнеры, но, чтобы снять с себя ответственность за это, переводят стрелочки на нас. А средства массовой информации раздувают эту тему в интересах тем, кто им за это платит. Вот и все, ничего здесь такого необычного в мире не происходит", - сказал Путин.
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сша, владимир путин, россия
16:31 13.10.2021 (обновлено: 16:40 13.10.2021)
Путин обвинил США в "переводе стрелок" на России
Путин считает, что США переводят стрелки на Россию, чтобы снять с себя ответственность