https://ria.ru/20211013/putin-1754408212.html

Путин напомнил, что Россия проводит военные учения у себя в отличие от США

Путин напомнил, что Россия проводит военные учения у себя в отличие от США - РИА Новости, 13.10.2021

Путин напомнил, что Россия проводит военные учения у себя в отличие от США

Российские военные проходят учения на своей территории в отличие от военнослужащих США, и РФ не собирается отчитываться о дислокации военных на своей... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:25

2021-10-13T16:25

2021-10-13T16:48

безопасность

сша

россия

вашингтон (город)

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военные проходят учения на своей территории в отличие от военнослужащих США, и РФ не собирается отчитываться о дислокации военных на своей территории, заявил президент России Владимир Путин."Что касается наших солдат, то они находятся на российской территории. Мы проводили учения совсем недавно - "Запад 2021", это крупные учения, и мы проводили учения на своей территории. А наши так называемые партнеры американские тоже проводят такие крупномасштабные учения, но за тысячи километров от своей национальной территории. Не мы же приехали под Вашингтон или под Нью-Йорк проводить учения, а они приехали к нам, и проводят учения у наших границ, как мы должны на это реагировать? Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

https://ria.ru/20211013/bezopasnost-1754410394.html

сша

россия

вашингтон (город)

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2021

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безопасность, сша, россия, вашингтон (город), владимир путин