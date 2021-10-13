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Путин напомнил, что Россия проводит военные учения у себя в отличие от США
Путин напомнил, что Россия проводит военные учения у себя в отличие от США - РИА Новости, 13.10.2021
Путин напомнил, что Россия проводит военные учения у себя в отличие от США
Российские военные проходят учения на своей территории в отличие от военнослужащих США, и РФ не собирается отчитываться о дислокации военных на своей... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:25
2021-10-13T16:48
безопасность
сша
россия
вашингтон (город)
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военные проходят учения на своей территории в отличие от военнослужащих США, и РФ не собирается отчитываться о дислокации военных на своей территории, заявил президент России Владимир Путин."Что касается наших солдат, то они находятся на российской территории. Мы проводили учения совсем недавно - "Запад 2021", это крупные учения, и мы проводили учения на своей территории. А наши так называемые партнеры американские тоже проводят такие крупномасштабные учения, но за тысячи километров от своей национальной территории. Не мы же приехали под Вашингтон или под Нью-Йорк проводить учения, а они приехали к нам, и проводят учения у наших границ, как мы должны на это реагировать? Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
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сша
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безопасность, сша, россия, вашингтон (город), владимир путин
16:25 13.10.2021 (обновлено: 16:48 13.10.2021)
 
Путин напомнил, что Россия проводит военные учения у себя в отличие от США

Путин напомнил, что Россия проводит учения у себя, а США — за тысячи километров

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военные проходят учения на своей территории в отличие от военнослужащих США, и РФ не собирается отчитываться о дислокации военных на своей территории, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается наших солдат, то они находятся на российской территории. Мы проводили учения совсем недавно - "Запад 2021", это крупные учения, и мы проводили учения на своей территории. А наши так называемые партнеры американские тоже проводят такие крупномасштабные учения, но за тысячи километров от своей национальной территории. Не мы же приехали под Вашингтон или под Нью-Йорк проводить учения, а они приехали к нам, и проводят учения у наших границ, как мы должны на это реагировать? Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 16:30
Россия будет обеспечивать свои безопасность и интересы, заявил Путин
 
БезопасностьСШАРоссияВашингтон (город)Владимир Путин
 
 
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