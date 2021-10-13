https://ria.ru/20211013/putin-1754402593.html
Путин ответил на вопрос, не боится ли заразиться коронавирусом
Путин ответил на вопрос, не боится ли заразиться коронавирусом - РИА Новости, 13.10.2021
Путин ответил на вопрос, не боится ли заразиться коронавирусом
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, боится ли он заболеть коронавирусом в поездках, заявил, что дело заключается в том, что в обеспечении его... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:00
2021-10-13T16:00
2021-10-13T16:21
распространение коронавируса
владимир путин
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общество
здоровье - общество
российская энергетическая неделя - 2019
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, боится ли он заболеть коронавирусом в поездках, заявил, что дело заключается в том, что в обеспечении его работы участвуют более 100 человек и это вопрос их безопасности."У меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло, как специалисты уже точно говорят, из-за защиты, которую обеспечила наша прививка, вакцина "Спутник V". Но дело не во мне - дело в том, что когда я еду, со мной ездят много людей - может быть, свыше 100 человек. Это пресс-служба, это сотрудники охраны, водители, протокол... это большое количество людей, которые так или иначе подвергают свое здоровье опасности. В этой связи есть о чем подумать", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
https://ria.ru/20211012/revaktsinatsiya-1754175633.html
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владимир путин, россия, общество, здоровье - общество, российская энергетическая неделя - 2019, коронавирус covid-19
16:00 13.10.2021 (обновлено: 16:21 13.10.2021)
Путин ответил на вопрос, не боится ли заразиться коронавирусом
Путин ответил на вопрос, не боится ли заразиться коронавирусом в поездках