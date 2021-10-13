https://ria.ru/20211013/putin-1754398331.html

Путин оценил роль короля Саудовской Аравии и Трампа для рынка нефти

Путин оценил роль короля Саудовской Аравии и Трампа для рынка нефти - РИА Новости, 13.10.2021

Путин оценил роль короля Саудовской Аравии и Трампа для рынка нефти

Руководство Саудовской Аравии и бывший президент США Дональд Трамп в свое время сыграли большую роль в стабилизации цен на нефть, рассказал президент России... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:41

2021-10-13T15:41

2021-10-13T16:04

в мире

саудовская аравия

владимир путин

цены на нефть

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

сша

опек

дональд трамп

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии и бывший президент США Дональд Трамп в свое время сыграли большую роль в стабилизации цен на нефть, рассказал президент России Владимир Путин.Выступая в среду на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" Путин рассказал, что Россия полностью соблюдает свои обязательства, связанные с сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Он отметил, что это очень сложные решения для экономики и для компаний России, потому что в РФ добыча происходит в трудных климатических условиях и снижение добычи требует дополнительных расходов."Мы на это пошли, мы сократили (добычу - ред.), рынок стабилизировали. Кстати говоря, большую положительную роль в этом сыграл наследный принц Саудовской Аравии, король Саудовской Аравии и бывший президент США господин Дональд Трамп. Я вам говорю совершенно ответственно, потому что я участвовал в этих тройственных переговорах, здесь нет, поверьте мне, ничего политического ", - сказал Путин.По словам Путина, Трамп отстаивал интересы своих компаний. "И хоть США не участвовали напрямую в этой работе ОПЕК+, но все-таки США, имея в виду интересы своих добычных компаний, они повлияли на этот процесс. Нам удалось стабилизировать (рынок - ред.), спасти рабочие места в США, в том числе", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20211013/tseny-1754400332.html

https://ria.ru/20211013/opek-1754373427.html

саудовская аравия

сша

россия

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в мире, саудовская аравия, владимир путин, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, сша, опек, дональд трамп, россия