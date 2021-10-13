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Путин оценил роль короля Саудовской Аравии и Трампа для рынка нефти
Путин оценил роль короля Саудовской Аравии и Трампа для рынка нефти - РИА Новости, 13.10.2021
Путин оценил роль короля Саудовской Аравии и Трампа для рынка нефти
Руководство Саудовской Аравии и бывший президент США Дональд Трамп в свое время сыграли большую роль в стабилизации цен на нефть, рассказал президент России... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:41
2021-10-13T16:04
в мире
саудовская аравия
владимир путин
цены на нефть
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
сша
опек
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии и бывший президент США Дональд Трамп в свое время сыграли большую роль в стабилизации цен на нефть, рассказал президент России Владимир Путин.Выступая в среду на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" Путин рассказал, что Россия полностью соблюдает свои обязательства, связанные с сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Он отметил, что это очень сложные решения для экономики и для компаний России, потому что в РФ добыча происходит в трудных климатических условиях и снижение добычи требует дополнительных расходов."Мы на это пошли, мы сократили (добычу - ред.), рынок стабилизировали. Кстати говоря, большую положительную роль в этом сыграл наследный принц Саудовской Аравии, король Саудовской Аравии и бывший президент США господин Дональд Трамп. Я вам говорю совершенно ответственно, потому что я участвовал в этих тройственных переговорах, здесь нет, поверьте мне, ничего политического ", - сказал Путин.По словам Путина, Трамп отстаивал интересы своих компаний. "И хоть США не участвовали напрямую в этой работе ОПЕК+, но все-таки США, имея в виду интересы своих добычных компаний, они повлияли на этот процесс. Нам удалось стабилизировать (рынок - ред.), спасти рабочие места в США, в том числе", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20211013/tseny-1754400332.html
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в мире, саудовская аравия, владимир путин, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, сша, опек, дональд трамп, россия
15:41 13.10.2021 (обновлено: 16:04 13.10.2021)
 
Путин оценил роль короля Саудовской Аравии и Трампа для рынка нефти

Путин заявил, что король Саудовской Аравии и Трамп помогли со стабилизацией цен на нефть

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Руководство Саудовской Аравии и бывший президент США Дональд Трамп в свое время сыграли большую роль в стабилизации цен на нефть, рассказал президент России Владимир Путин.
Выступая в среду на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" Путин рассказал, что Россия полностью соблюдает свои обязательства, связанные с сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Он отметил, что это очень сложные решения для экономики и для компаний России, потому что в РФ добыча происходит в трудных климатических условиях и снижение добычи требует дополнительных расходов.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Россия не стремится сдерживать добычу нефти ради высоких цен, заявил Путин
"Мы на это пошли, мы сократили (добычу - ред.), рынок стабилизировали. Кстати говоря, большую положительную роль в этом сыграл наследный принц Саудовской Аравии, король Саудовской Аравии и бывший президент США господин Дональд Трамп. Я вам говорю совершенно ответственно, потому что я участвовал в этих тройственных переговорах, здесь нет, поверьте мне, ничего политического ", - сказал Путин.
По словам Путина, Трамп отстаивал интересы своих компаний. "И хоть США не участвовали напрямую в этой работе ОПЕК+, но все-таки США, имея в виду интересы своих добычных компаний, они повлияли на этот процесс. Нам удалось стабилизировать (рынок - ред.), спасти рабочие места в США, в том числе", - добавил президент РФ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 14:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти
 
В миреСаудовская АравияВладимир ПутинЦены на нефтьФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021СШАОПЕКДональд ТрампРоссия
 
 
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