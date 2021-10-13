https://ria.ru/20211013/putin-1754396783.html

Путин выступил на Российской энергетической неделе

Путин выступил на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 13.10.2021

Путин выступил на Российской энергетической неделе

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:39

2021-10-13T16:39

2021-10-13T18:39

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве.Президент высказался о рекордном росте мировых цен на топливо, транзите газа через Украину, трубопроводе "Северный поток — 2". Основные заявления лидера — в материале РИА Новости.Энергокризис в ЕвропеГлава государства подчеркнул, что рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот."И не нужно <...> перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры", — отметил он.По словам президента, после прошлой холодной зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы топлива перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх"."Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. <...> Как будто не видят цифр, <...> просто прикрывают свои собственные ошибки", — сказал Путин.С его точки зрения, все последнее десятилетие в европейскую энергетику шаг за шагом "закладывались системные изъяны". Именно они и привели к масштабному кризису, пояснил президент.Как считает российский лидер, ситуация на газовом рынке — прежде всего европейском — пока не выглядит "сбалансированно и предсказуемо". Причина этого заключается в том, что не все в этой отрасли зависит от производителей."Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа", — уточнил глава государства.Обязательства по контрактамОн подчеркнул, что Москва выполняет все контрактные обязательства перед партнерами, том числе европейскими, обеспечивая бесперебойные поставки топлива."Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок", — сказал Путин.Россия в целом нарастила поставки газа в Европу на 15%, отметил он.По его словам, другие поставщики, наоборот, сократили поставки на 14 миллиардов кубометров — из них половина приходится на США.Транзит через УкраинуУкраинская газотранспортная система может не справиться с дальнейшим увеличением транзита, заявил Путин. Он напомнил, что "Газпром" уже нарастил прокачку через украинскую ГТС: в этом году она превысит контрактные обязательства примерно на десять процентов.По разным подсчетам, изношенность газотранспортной системы Украины составляет около 80-85%, заметил он."Чтобы прокачивать, во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние. Это и нас касается, и потребителей в Европе касается. Это касается и украинских операторов. Это первое. Второе — мы должны понять, сколько же мы можем продать. Это очень важный вопрос", — продолжил глава государства.Россия готова после 2024 года продлить обязательства по транзиту и, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить его, сказал он."Мы готовы сохранить этот контракт. <...> Но мы должны понять: а сколько же у нас купят?" — добавил президент."Северный поток — 2"Заявления о том, что Москва строит "Северный поток — 2" не для экономической выгоды, а чтобы "лишить Украину транзита", он назвал чушью и бредом, который не имеет под собой никаких оснований."Противники этого проекта говорили, что (он) экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям — для того чтобы обойти Украину — строят и "Северный поток", и "Северный поток — 2", и "Турецкий поток". <...> Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят", — подчеркнул Путин.По его мнению, запуск нового газопровода мог бы снизить напряженность на рынке газа Европы, но сделать это не позволяют административные барьеры, в том числе Третий энергопакет ЕС.Согласно ему, труба должна заполняться также альтернативным поставщиком либо ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней организации. В июне построившая магистраль компания Nord Stream 2 AG подала заявку в германское федеральное агентство BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор. Как отметил Путин, немецкий регулятор пока не принял решение по этому вопросу.Запасы ресурсов и их добычаК 2035-му Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год и занять 20% мирового рынка. Долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии планируют нарастить с нынешнего одного процента до семи."По прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится. <...> А вот роль природного газа как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива вырастет, в том числе речь идет о развитии производства сжиженного газа", — отметил лидер.По его словам, запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер."Только один "Газпром" — свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растет. И будет расти дальше, потому что запасы только одного "Газпрома" — свыше 35 триллионов кубических метров газа", — пояснил Путин.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/shreder-1754397416.html

https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754398574.html

https://ria.ru/20211011/gaz-1754048152.html

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"Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ "Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ 2021-10-13T16:39 true PT0M31S

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-13T16:39 true PT1M46S

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