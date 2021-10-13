Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/putin-1754396783.html
Путин выступил на Российской энергетической неделе
Путин выступил на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 13.10.2021
Путин выступил на Российской энергетической неделе
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:39
2021-10-13T18:39
экономика
в мире
природный газ
владимир путин
дмитрий песков
россия
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754378241_0:27:3239:1848_1920x0_80_0_0_aed571103fd9e951e7103c49a39805a3.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве.Президент высказался о рекордном росте мировых цен на топливо, транзите газа через Украину, трубопроводе "Северный поток — 2". Основные заявления лидера — в материале РИА Новости.Энергокризис в ЕвропеГлава государства подчеркнул, что рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот."И не нужно &lt;...&gt; перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры", — отметил он.По словам президента, после прошлой холодной зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы топлива перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх"."Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. &lt;...&gt; Как будто не видят цифр, &lt;...&gt; просто прикрывают свои собственные ошибки", — сказал Путин.С его точки зрения, все последнее десятилетие в европейскую энергетику шаг за шагом "закладывались системные изъяны". Именно они и привели к масштабному кризису, пояснил президент.Как считает российский лидер, ситуация на газовом рынке — прежде всего европейском — пока не выглядит "сбалансированно и предсказуемо". Причина этого заключается в том, что не все в этой отрасли зависит от производителей."Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа", — уточнил глава государства.Обязательства по контрактамОн подчеркнул, что Москва выполняет все контрактные обязательства перед партнерами, том числе европейскими, обеспечивая бесперебойные поставки топлива."Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок", — сказал Путин.Россия в целом нарастила поставки газа в Европу на 15%, отметил он.По его словам, другие поставщики, наоборот, сократили поставки на 14 миллиардов кубометров — из них половина приходится на США.Транзит через УкраинуУкраинская газотранспортная система может не справиться с дальнейшим увеличением транзита, заявил Путин. Он напомнил, что "Газпром" уже нарастил прокачку через украинскую ГТС: в этом году она превысит контрактные обязательства примерно на десять процентов.По разным подсчетам, изношенность газотранспортной системы Украины составляет около 80-85%, заметил он."Чтобы прокачивать, во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние. Это и нас касается, и потребителей в Европе касается. Это касается и украинских операторов. Это первое. Второе — мы должны понять, сколько же мы можем продать. Это очень важный вопрос", — продолжил глава государства.Россия готова после 2024 года продлить обязательства по транзиту и, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить его, сказал он."Мы готовы сохранить этот контракт. &lt;...&gt; Но мы должны понять: а сколько же у нас купят?" — добавил президент."Северный поток — 2"Заявления о том, что Москва строит "Северный поток — 2" не для экономической выгоды, а чтобы "лишить Украину транзита", он назвал чушью и бредом, который не имеет под собой никаких оснований."Противники этого проекта говорили, что (он) экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям — для того чтобы обойти Украину — строят и "Северный поток", и "Северный поток — 2", и "Турецкий поток". &lt;...&gt; Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят", — подчеркнул Путин.По его мнению, запуск нового газопровода мог бы снизить напряженность на рынке газа Европы, но сделать это не позволяют административные барьеры, в том числе Третий энергопакет ЕС.Согласно ему, труба должна заполняться также альтернативным поставщиком либо ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней организации. В июне построившая магистраль компания Nord Stream 2 AG подала заявку в германское федеральное агентство BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор. Как отметил Путин, немецкий регулятор пока не принял решение по этому вопросу.Запасы ресурсов и их добычаК 2035-му Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год и занять 20% мирового рынка. Долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии планируют нарастить с нынешнего одного процента до семи."По прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится. &lt;...&gt; А вот роль природного газа как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива вырастет, в том числе речь идет о развитии производства сжиженного газа", — отметил лидер.По его словам, запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер."Только один "Газпром" — свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растет. И будет расти дальше, потому что запасы только одного "Газпрома" — свыше 35 триллионов кубических метров газа", — пояснил Путин.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211013/shreder-1754397416.html
https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754398574.html
https://ria.ru/20211011/gaz-1754048152.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ
"Не видят реалий" – Путин объяснил, чем обусловлен рост цен на газ
2021-10-13T16:39
true
PT0M31S
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-10-13T16:39
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754378241_0:68:2639:2047_1920x0_80_0_0_6b99fc96d80b1403dd7844412d9f726c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, владимир путин, дмитрий песков, россия, сша, москва, евросоюз, газпром, северный поток, турецкий поток, северный поток — 2, nord stream 2 ag
16:39 13.10.2021 (обновлено: 18:39 13.10.2021)
 
Путин выступил на Российской энергетической неделе

Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве.
Президент высказался о рекордном росте мировых цен на топливо, транзите газа через Украину, трубопроводе "Северный поток — 2". Основные заявления лидера — в материале РИА Новости.

Энергокризис в Европе

Глава государства подчеркнул, что рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот.
"И не нужно <...> перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры", — отметил он.
По словам президента, после прошлой холодной зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы топлива перед новым сезоном. Они рассчитывали на спотовые поставки и тем самым еще сильнее "подстегнули цены наверх".
"Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. <...> Как будто не видят цифр, <...> просто прикрывают свои собственные ошибки", — сказал Путин.
С его точки зрения, все последнее десятилетие в европейскую энергетику шаг за шагом "закладывались системные изъяны". Именно они и привели к масштабному кризису, пояснил президент.
Как считает российский лидер, ситуация на газовом рынке — прежде всего европейском — пока не выглядит "сбалансированно и предсказуемо". Причина этого заключается в том, что не все в этой отрасли зависит от производителей.
"Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа", — уточнил глава государства.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 15:39
Путин призвал Европу поклониться Шредеру за низкие цены на газ из России

Обязательства по контрактам

Он подчеркнул, что Москва выполняет все контрактные обязательства перед партнерами, том числе европейскими, обеспечивая бесперебойные поставки топлива.
"Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок", — сказал Путин.
Россия в целом нарастила поставки газа в Европу на 15%, отметил он.

"Если нас просят еще, мы готовы увеличить еще. <...> Нет ни одного отказа", — добавил Путин.

По его словам, другие поставщики, наоборот, сократили поставки на 14 миллиардов кубометров — из них половина приходится на США.

Транзит через Украину

Украинская газотранспортная система может не справиться с дальнейшим увеличением транзита, заявил Путин. Он напомнил, что "Газпром" уже нарастил прокачку через украинскую ГТС: в этом году она превысит контрактные обязательства примерно на десять процентов.

"Больше увеличивать нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", — объяснил президент.

По разным подсчетам, изношенность газотранспортной системы Украины составляет около 80-85%, заметил он.
"Чтобы прокачивать, во-первых, нужно привести эту систему в нормативное состояние. Это и нас касается, и потребителей в Европе касается. Это касается и украинских операторов. Это первое. Второе — мы должны понять, сколько же мы можем продать. Это очень важный вопрос", — продолжил глава государства.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
15 сентября, 12:42Инфографика
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
Инфографика
Посмотреть
Россия готова после 2024 года продлить обязательства по транзиту и, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить его, сказал он.
"Мы готовы сохранить этот контракт. <...> Но мы должны понять: а сколько же у нас купят?" — добавил президент.

"Северный поток — 2"

Заявления о том, что Москва строит "Северный поток — 2" не для экономической выгоды, а чтобы "лишить Украину транзита", он назвал чушью и бредом, который не имеет под собой никаких оснований.
"Противники этого проекта говорили, что (он) экономически невыгодный, он политически мотивированный, Россия только от этого будет терять, но по политическим соображениям — для того чтобы обойти Украину — строят и "Северный поток", и "Северный поток — 2", и "Турецкий поток". <...> Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят", — подчеркнул Путин.
По его мнению, запуск нового газопровода мог бы снизить напряженность на рынке газа Европы, но сделать это не позволяют административные барьеры, в том числе Третий энергопакет ЕС.
Согласно ему, труба должна заполняться также альтернативным поставщиком либо ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней организации. В июне построившая магистраль компания Nord Stream 2 AG подала заявку в германское федеральное агентство BNA, чтобы пройти сертификацию как независимый оператор. Как отметил Путин, немецкий регулятор пока не принял решение по этому вопросу.

Запасы ресурсов и их добыча

К 2035-му Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год и занять 20% мирового рынка. Долю в глобальных поставках продукции нефтегазохимии планируют нарастить с нынешнего одного процента до семи.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 15:42
От санкций США против России пострадали сами американцы, заявил Путин
"По прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится. <...> А вот роль природного газа как наиболее экологически чистого, переходного вида топлива вырастет, в том числе речь идет о развитии производства сжиженного газа", — отметил лидер.
По его словам, запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер.
"Только один "Газпром" — свыше 500 миллиардов кубических метров газа. И добыча растет. И будет расти дальше, потому что запасы только одного "Газпрома" — свыше 35 триллионов кубических метров газа", — пояснил Путин.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:06
"Европа проиграла": британцы высказались о "российской угрозе" из-за газа
 
ЭкономикаВ миреПриродный газВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияСШАМоскваЕвросоюзГазпромСеверный потокТурецкий потокСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния