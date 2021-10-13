https://ria.ru/20211013/putin-1754392109.html

Путин оценил объем эмиссии парниковых газов в ближайшие десять лет

Путин оценил объем эмиссии парниковых газов в ближайшие десять лет - РИА Новости, 13.10.2021

Путин оценил объем эмиссии парниковых газов в ближайшие десять лет

Россия в ближайшие 10 лет планирует обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:19

2021-10-13T15:19

2021-10-13T15:19

экономика

москва

владимир путин

евросоюз

арктика

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия в ближайшие 10 лет планирует обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия поддерживает международные инициативы по сохранению климата, выполняет взятые на себя обязательства, и за ближайшее десятилетие мы рассчитываем обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже даже, чем в Евросоюзе", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"."Один из главных факторов, которые определяют развитие мировой энергетики в долгосрочной перспективе – конечно, это изменение климата. Россия в полной мере осознает остроту вызовов в этой сфере. Мы видим и ощущаем все угрозы и риски и для всего человечества, и для всей планеты, и для нашей страны", – заявил он.При этом Путин отметил, что в России среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза. "За последние 10 лет она увеличилась почти на 0,5 градуса, а в Арктике – скорость потепления еще выше", - сказал глава государства.Он напомнил, что Россия сейчас реализует целый ряд проектов, которые буду приносить результат в течение многих лет. В частности, российские нефтяные и газовые компании сокращают сжигание попутного нефтяного газа – эти показатели у РФ лучше, чем где бы то ни было в мире.Кроме того, в стране запускаются проекты по улавливанию углекислого газа, ведется работа по модернизации электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. "Мы, конечно, и дальше будем поддерживать такие инициативы", – пообещал он.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/putin-1754388852.html

https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754386615.html

москва

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, владимир путин, евросоюз, арктика, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021