https://ria.ru/20211013/putin-1754387275.html
Путин прокомментировал призывы украинских политиков национализировать газ
Путин прокомментировал призывы украинских политиков национализировать газ - РИА Новости, 13.10.2021
Путин прокомментировал призывы украинских политиков национализировать газ
Некоторые безответственные политики на Украине призывают национализировать газ из подземных хранилищ, в итоге там уже началась откачка, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:01
2021-10-13T15:01
2021-10-13T15:27
в мире
украина
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
экономика
европа
москва
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Некоторые безответственные политики на Украине призывают национализировать газ из подземных хранилищ, в итоге там уже началась откачка, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Путин, говоря о ситуации с нехваткой газа в Европе отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 миллиардов кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины. Но значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным."Сейчас некоторые безответственные политики на Украине говорят о том, что надо бы его национализировать, этот газ, который хранится в подземных хранилищах, который им не принадлежит. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211013/gts-1754390453.html
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в мире, украина, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, экономика, европа, москва, владимир путин
15:01 13.10.2021 (обновлено: 15:27 13.10.2021)
Путин прокомментировал призывы украинских политиков национализировать газ
Путин назвал украинских политиков, призывающих национализировать газ , безответственными