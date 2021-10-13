https://ria.ru/20211013/putin-1754387275.html

Путин прокомментировал призывы украинских политиков национализировать газ

Путин прокомментировал призывы украинских политиков национализировать газ - РИА Новости, 13.10.2021

Путин прокомментировал призывы украинских политиков национализировать газ

Некоторые безответственные политики на Украине призывают национализировать газ из подземных хранилищ, в итоге там уже началась откачка, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:01

2021-10-13T15:01

2021-10-13T15:27

в мире

украина

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

экономика

европа

москва

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Некоторые безответственные политики на Украине призывают национализировать газ из подземных хранилищ, в итоге там уже началась откачка, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Путин, говоря о ситуации с нехваткой газа в Европе отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 миллиардов кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины. Но значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным."Сейчас некоторые безответственные политики на Украине говорят о том, что надо бы его национализировать, этот газ, который хранится в подземных хранилищах, который им не принадлежит. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/gts-1754390453.html

https://ria.ru/20211013/gaz-1754386734.html

украина

россия

европа

москва

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в мире, украина, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, экономика, европа, москва, владимир путин