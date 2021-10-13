https://ria.ru/20211013/putin-1754386157.html

Путин назвал заявления о том, что Россия использует газ как оружие, чушью

Путин назвал заявления о том, что Россия использует газ как оружие, чушью - РИА Новости, 13.10.2021

Путин назвал заявления о том, что Россия использует газ как оружие, чушью

Президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью, бредом и политически немотивированной болтовней заявления о том, что Россия якобы использует газ как оружие. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:55

2021-10-13T14:55

2021-10-13T15:20

в мире

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью, бредом и политически немотивированной болтовней заявления о том, что Россия якобы использует газ как оружие."Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть, а вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред, политически немотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьёзного, никаких оснований", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

https://ria.ru/20211013/problema-1754389513.html

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в мире, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021