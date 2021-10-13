https://ria.ru/20211013/putin-1754386157.html
Путин назвал заявления о том, что Россия использует газ как оружие, чушью
Путин назвал заявления о том, что Россия использует газ как оружие, чушью - РИА Новости, 13.10.2021
Путин назвал заявления о том, что Россия использует газ как оружие, чушью
Президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью, бредом и политически немотивированной болтовней заявления о том, что Россия якобы использует газ как оружие. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:55
2021-10-13T14:55
2021-10-13T15:20
в мире
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754381960_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_e14da54d537f2b5bc3e1fbceedd8ef28.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью, бредом и политически немотивированной болтовней заявления о том, что Россия якобы использует газ как оружие."Нужно только заглянуть в интернет. Там все есть, а вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред, политически немотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьёзного, никаких оснований", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
https://ria.ru/20211013/problema-1754389513.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754381960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f49704bb7a20dd919ea0f2664f14c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
14:55 13.10.2021 (обновлено: 15:20 13.10.2021)
Путин назвал заявления о том, что Россия использует газ как оружие, чушью
Путин назвал заявления о том, что Россия использует газ как оружие, чушью и бредом