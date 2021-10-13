https://ria.ru/20211013/putin-1754381604.html

Путин призвал не делать климатическую повестку орудием в политике

Путин призвал не делать климатическую повестку орудием в политике - РИА Новости, 13.10.2021

Путин призвал не делать климатическую повестку орудием в политике

Климатическая повестка не должна становиться орудием для решения политических и экономических вопросов, нужны справедливые правила, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:37

2021-10-13T14:37

2021-10-13T14:59

в мире

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Климатическая повестка не должна становиться орудием для решения политических и экономических вопросов, нужны справедливые правила, заявил президент России Владимир Путин."Климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения экономических и политических интересов отдельных стран. Вместе надо создавать единые, для всех понятные, справедливые прозрачные правила климатического регулирования, которые будут действовать на глобальном уровне. В их основе должна лежать реальная забота о климате, понимание роли и вклада каждой страны с помощью взаимно признанных моделей учёта и мониторинга выбросов и поглощения парникового газа",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754386615.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021