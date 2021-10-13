https://ria.ru/20211013/putin-1754381604.html
Путин призвал не делать климатическую повестку орудием в политике
Путин призвал не делать климатическую повестку орудием в политике - РИА Новости, 13.10.2021
Путин призвал не делать климатическую повестку орудием в политике
Климатическая повестка не должна становиться орудием для решения политических и экономических вопросов, нужны справедливые правила, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:37
2021-10-13T14:37
2021-10-13T14:59
в мире
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Климатическая повестка не должна становиться орудием для решения политических и экономических вопросов, нужны справедливые правила, заявил президент России Владимир Путин."Климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения экономических и политических интересов отдельных стран. Вместе надо создавать единые, для всех понятные, справедливые прозрачные правила климатического регулирования, которые будут действовать на глобальном уровне. В их основе должна лежать реальная забота о климате, понимание роли и вклада каждой страны с помощью взаимно признанных моделей учёта и мониторинга выбросов и поглощения парникового газа",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754386615.html
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в мире, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
14:37 13.10.2021 (обновлено: 14:59 13.10.2021)
Путин призвал не делать климатическую повестку орудием в политике
Путин призвал не делать климатическую повестку орудием для решения политических вопросов