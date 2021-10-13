https://ria.ru/20211013/putin-1754376323.html
Путин оценил договоренности в рамках ОПЕК+
Путин оценил договоренности в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 13.10.2021
Путин оценил договоренности в рамках ОПЕК+
Россия является ответственным участником ОПЕК+ и рассчитывает, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:27
2021-10-13T14:27
2021-10-13T14:58
владимир путин
опек
москва
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия является ответственным участником ОПЕК+ и рассчитывает, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании Российской энергетической недели."Россия – ответственный участник ОПЕК+. Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего 2022 года", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, опек, москва, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
14:27 13.10.2021 (обновлено: 14:58 13.10.2021)
Путин оценил договоренности в рамках ОПЕК+
Путин надеется, что договоренности в рамках ОПЕК+ будут действовать до конца 2022 года