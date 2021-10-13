https://ria.ru/20211013/putin-1754376323.html

Путин оценил договоренности в рамках ОПЕК+

Путин оценил договоренности в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 13.10.2021

Путин оценил договоренности в рамках ОПЕК+

Россия является ответственным участником ОПЕК+ и рассчитывает, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:27

2021-10-13T14:27

2021-10-13T14:58

владимир путин

опек

москва

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753205712_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_2a9a49e1bdefd7955e92a10ecae7e99b.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия является ответственным участником ОПЕК+ и рассчитывает, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании Российской энергетической недели."Россия – ответственный участник ОПЕК+. Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего 2022 года", - сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/opek-1754373203.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, опек, москва, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021