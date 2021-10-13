https://ria.ru/20211013/putin-1754375943.html

Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке, заявил Путин

Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке, заявил Путин

Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке на этапе восстановления мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:26

2021-10-13T14:26

2021-10-13T14:58

экономика

владимир путин

опек

цены на нефть

москва

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754039367_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_fc6b34335f62fdbe78c8c56a1be343d0.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке на этапе восстановления мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Президент отметил, что весной прошлого года в нефтяном сегменте сложилась абсолютно уникальная ситуация, когда цена на нефть впервые за всю историю приняла отрицательные значения. Ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли тогда договоренности в формате ОПЕК+."Сегодня на этапе восстановления глобальной экономики и спроса на нефть наши страны также стабилизируют рынок и его ценовые котировки, оперативно и своевременно увеличивают добычу и поставки нефти", - заявил Путин.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/putin-1754376323.html

https://ria.ru/20211013/opek-1754373427.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, опек, цены на нефть, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021