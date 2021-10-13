https://ria.ru/20211013/putin-1754375943.html
Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке, заявил Путин
Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке, заявил Путин
Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке на этапе восстановления мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:26
2021-10-13T14:26
2021-10-13T14:58
экономика
владимир путин
опек
цены на нефть
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке на этапе восстановления мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Президент отметил, что весной прошлого года в нефтяном сегменте сложилась абсолютно уникальная ситуация, когда цена на нефть впервые за всю историю приняла отрицательные значения. Ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли тогда договоренности в формате ОПЕК+."Сегодня на этапе восстановления глобальной экономики и спроса на нефть наши страны также стабилизируют рынок и его ценовые котировки, оперативно и своевременно увеличивают добычу и поставки нефти", - заявил Путин.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211013/putin-1754376323.html
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экономика, владимир путин, опек, цены на нефть, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
14:26 13.10.2021 (обновлено: 14:58 13.10.2021)
Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке, заявил Путин
Путин заявил, что страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке