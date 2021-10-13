https://ria.ru/20211013/putin-1754360285.html
Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран - РИА Новости, 13.10.2021
Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ подчеркнул,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:05
2021-10-13T13:05
2021-10-13T13:05
в мире
владимир путин
снг
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ подчеркнул, что важно использовать возможности служб для надежной защиты государств от внутренних и внешних угроз, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что участникам совещания предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности, суверенитета и национальных интересов стран СНГ. Кроме того, стороны поделятся опытом и новыми наработками, проанализируют текущую обстановку в мире и евразийском регионе, а также дадут прогнозы на будущее."Возглавляемые вами службы и ведомства обладают серьёзными оперативными, аналитическими, техническими, кадровыми возможностями. И сегодня важно максимально использовать этот мощный потенциал для надёжной защиты наших государств, всего Содружества от внутренних и внешних угроз. В первую очередь для борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией. В реализации этих задач крайне востребованы скоординированная, системная работа по всем ключевым направлениям, постоянный обмен информацией, проведение совместных операций", - отметил президент.Российский лидер выразил уверенность, что принятые на встрече решения послужат укреплению мира и стабильности, а также будут содействовать дальнейшему поступательному развитию стран СНГ.
https://ria.ru/20211013/patrushev-1754339912.html
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в мире, владимир путин, снг
Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран от внешних угроз
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в приветствии участникам Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран-участниц СНГ подчеркнул, что важно использовать возможности служб для надежной защиты государств от внутренних и внешних угроз, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что участникам совещания предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности, суверенитета и национальных интересов стран СНГ. Кроме того, стороны поделятся опытом и новыми наработками, проанализируют текущую обстановку в мире и евразийском регионе, а также дадут прогнозы на будущее.
"Возглавляемые вами службы и ведомства обладают серьёзными оперативными, аналитическими, техническими, кадровыми возможностями. И сегодня важно максимально использовать этот мощный потенциал для надёжной защиты наших государств, всего Содружества от внутренних и внешних угроз. В первую очередь для борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией. В реализации этих задач крайне востребованы скоординированная, системная работа по всем ключевым направлениям, постоянный обмен информацией, проведение совместных операций", - отметил президент.
Российский лидер выразил уверенность, что принятые на встрече решения послужат укреплению мира и стабильности, а также будут содействовать дальнейшему поступательному развитию стран СНГ
.