https://ria.ru/20211013/psikhbolnitsa-1754401768.html

В Краснодаре три пациента сбежали из психиатрической больницы

В Краснодаре три пациента сбежали из психиатрической больницы - РИА Новости, 13.10.2021

В Краснодаре три пациента сбежали из психиатрической больницы

Три пациента, находившиеся на лечении в психиатрической больнице Краснодара, сбежали, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из них, который был РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:56

2021-10-13T15:56

2021-10-13T15:57

происшествия

краснодарский край

краснодар

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СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Три пациента, находившиеся на лечении в психиатрической больнице Краснодара, сбежали, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из них, который был ранее судим за кражу, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.По версии ведомства, трое мужчин спилили оконную решётку, чтобы совершить побег."Сообщение о безвестном исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сегодня утром... В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по розыску сбежавших", - говорится в сообщении.Подчёркивается, что один из сбежавших был ранее судим за кражу, он задержан в Адыгее. Из двух оставшихся беглецов один также является судимым за особо тяжкое преступление, их поиски продолжаются.

https://ria.ru/20210830/trepanatsiya-1747792215.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, краснодар, россия