https://ria.ru/20211013/psikhbolnitsa-1754401768.html
В Краснодаре три пациента сбежали из психиатрической больницы
В Краснодаре три пациента сбежали из психиатрической больницы - РИА Новости, 13.10.2021
В Краснодаре три пациента сбежали из психиатрической больницы
Три пациента, находившиеся на лечении в психиатрической больнице Краснодара, сбежали, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из них, который был РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:56
2021-10-13T15:56
2021-10-13T15:57
происшествия
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СОЧИ, 13 окт – РИА Новости. Три пациента, находившиеся на лечении в психиатрической больнице Краснодара, сбежали, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из них, который был ранее судим за кражу, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.По версии ведомства, трое мужчин спилили оконную решётку, чтобы совершить побег."Сообщение о безвестном исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сегодня утром... В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по розыску сбежавших", - говорится в сообщении.Подчёркивается, что один из сбежавших был ранее судим за кражу, он задержан в Адыгее. Из двух оставшихся беглецов один также является судимым за особо тяжкое преступление, их поиски продолжаются.
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происшествия, краснодарский край, краснодар, россия
15:56 13.10.2021 (обновлено: 15:57 13.10.2021)
В Краснодаре три пациента сбежали из психиатрической больницы
Три пациента сбежали из психиатрической больницы в Краснодаре, спилив оконную решетку