https://ria.ru/20211013/protsenko-1754332203.html

Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах Москвы

Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах Москвы - РИА Новости, 13.10.2021

Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах Москвы

Экспресс-тестирование в школах поможет в целом улучшить ситуацию с коронавирусом в Москве, сообщил РИА Новости главный врач больницы в Коммунарке Денис... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:55

2021-10-13T10:55

2021-10-13T10:55

распространение коронавируса

образование - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

денис проценко

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экспресс-тестирование в школах поможет в целом улучшить ситуацию с коронавирусом в Москве, сообщил РИА Новости главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о том, что в Москве в среду стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус в 10 школах Москвы. Дети будут сдавать тесты раз в две недели, начиная с четверга, это поможет выявлять бессимптомные случаи заболевания и прерывать цепочку распространения вируса. В случае получения положительного экспресс-теста в школе ребёнка направят домой, к нему придёт врач, осмотрит и возьмёт дополнительно ещё один экспресс-тест и ПЦР- тест. Если один из тестов, взятых на дому, будет положительным, ребенку назначат лечение, бесплатно протестируют его семью, и будет приниматься решение о направлении его класса или дошкольной группы на 14-дневный карантин.По его слова, дети чаще переносят коронавирус или бессимптомно, или с какими-то малыми проявлениями, хотя в последнее время появляется и другая тенденция."При этом общаясь в школе, общаясь в общественном транспорте, внутри семьи с родителями, бабушками и дедушками, они начинают инфицировать людей из групп риска, у которых крайне высокая вероятность тяжелого течения болезни и неблагоприятного исхода. Поэтому раннее выявление, более детальный анализ и быстрые начало лечения поможет во многом, мы надеемся, ситуацию улучшить", - сообщил Проценко.

https://ria.ru/20211013/testirovanie-1754323467.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко