Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/protsenko-1754332203.html
Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах Москвы
Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах Москвы - РИА Новости, 13.10.2021
Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах Москвы
Экспресс-тестирование в школах поможет в целом улучшить ситуацию с коронавирусом в Москве, сообщил РИА Новости главный врач больницы в Коммунарке Денис... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:55
2021-10-13T10:55
распространение коронавируса
образование - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис проценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899107_0:62:1000:625_1920x0_80_0_0_ef544f48ea2d74c59dc1fb247e82a5bf.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экспресс-тестирование в школах поможет в целом улучшить ситуацию с коронавирусом в Москве, сообщил РИА Новости главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о том, что в Москве в среду стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус в 10 школах Москвы. Дети будут сдавать тесты раз в две недели, начиная с четверга, это поможет выявлять бессимптомные случаи заболевания и прерывать цепочку распространения вируса. В случае получения положительного экспресс-теста в школе ребёнка направят домой, к нему придёт врач, осмотрит и возьмёт дополнительно ещё один экспресс-тест и ПЦР- тест. Если один из тестов, взятых на дому, будет положительным, ребенку назначат лечение, бесплатно протестируют его семью, и будет приниматься решение о направлении его класса или дошкольной группы на 14-дневный карантин.По его слова, дети чаще переносят коронавирус или бессимптомно, или с какими-то малыми проявлениями, хотя в последнее время появляется и другая тенденция."При этом общаясь в школе, общаясь в общественном транспорте, внутри семьи с родителями, бабушками и дедушками, они начинают инфицировать людей из групп риска, у которых крайне высокая вероятность тяжелого течения болезни и неблагоприятного исхода. Поэтому раннее выявление, более детальный анализ и быстрые начало лечения поможет во многом, мы надеемся, ситуацию улучшить", - сообщил Проценко.
https://ria.ru/20211013/testirovanie-1754323467.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899107_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3aa7da6b418bcf1d63ec4a3ad842be5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
10:55 13.10.2021
 
Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах Москвы

Главврач Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в московских школах

© РИА Новости / Евгений БиятовДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экспресс-тестирование в школах поможет в целом улучшить ситуацию с коронавирусом в Москве, сообщил РИА Новости главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о том, что в Москве в среду стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус в 10 школах Москвы. Дети будут сдавать тесты раз в две недели, начиная с четверга, это поможет выявлять бессимптомные случаи заболевания и прерывать цепочку распространения вируса. В случае получения положительного экспресс-теста в школе ребёнка направят домой, к нему придёт врач, осмотрит и возьмёт дополнительно ещё один экспресс-тест и ПЦР- тест. Если один из тестов, взятых на дому, будет положительным, ребенку назначат лечение, бесплатно протестируют его семью, и будет приниматься решение о направлении его класса или дошкольной группы на 14-дневный карантин.
"Я оцениваю этот шаг крайне положительно. Это очень важный шаг, который позволит рано выявлять и предотвращать инфицирование", - сказал Проценко.
По его слова, дети чаще переносят коронавирус или бессимптомно, или с какими-то малыми проявлениями, хотя в последнее время появляется и другая тенденция.
"При этом общаясь в школе, общаясь в общественном транспорте, внутри семьи с родителями, бабушками и дедушками, они начинают инфицировать людей из групп риска, у которых крайне высокая вероятность тяжелого течения болезни и неблагоприятного исхода. Поэтому раннее выявление, более детальный анализ и быстрые начало лечения поможет во многом, мы надеемся, ситуацию улучшить", - сообщил Проценко.
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
10:20Распространение коронавируса
Оперштаб Москвы рассказал об экспресс-тестировании на COVID-19 в школах
 
Распространение коронавирусаОбразование - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис Проценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12В Латвии зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19
13:10Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении
13:08В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве
13:07Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК
13:05Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
13:02В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
13:02Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки
13:01Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
12:52Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
12:47Южнокорейские СМИ заметили появление в КНДР маек с портретом Ким Чен Ына
12:47Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
12:39Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
12:34В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов
12:32Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:32Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
Лента новостейМолния