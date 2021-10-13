Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах Москвы
Главврач Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в московских школах
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экспресс-тестирование в школах поможет в целом улучшить ситуацию с коронавирусом в Москве, сообщил РИА Новости главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о том, что в Москве в среду стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус в 10 школах Москвы. Дети будут сдавать тесты раз в две недели, начиная с четверга, это поможет выявлять бессимптомные случаи заболевания и прерывать цепочку распространения вируса. В случае получения положительного экспресс-теста в школе ребёнка направят домой, к нему придёт врач, осмотрит и возьмёт дополнительно ещё один экспресс-тест и ПЦР- тест. Если один из тестов, взятых на дому, будет положительным, ребенку назначат лечение, бесплатно протестируют его семью, и будет приниматься решение о направлении его класса или дошкольной группы на 14-дневный карантин.
"Я оцениваю этот шаг крайне положительно. Это очень важный шаг, который позволит рано выявлять и предотвращать инфицирование", - сказал Проценко.
По его слова, дети чаще переносят коронавирус или бессимптомно, или с какими-то малыми проявлениями, хотя в последнее время появляется и другая тенденция.
"При этом общаясь в школе, общаясь в общественном транспорте, внутри семьи с родителями, бабушками и дедушками, они начинают инфицировать людей из групп риска, у которых крайне высокая вероятность тяжелого течения болезни и неблагоприятного исхода. Поэтому раннее выявление, более детальный анализ и быстрые начало лечения поможет во многом, мы надеемся, ситуацию улучшить", - сообщил Проценко.