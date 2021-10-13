12:54 13.10.2021 (обновлено: 13:07 13.10.2021)
В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
Две машины провалились в яму с кипятком из-за прорыва трубопровода в центре Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Две легковые машины провалились под асфальт на парковке в центре Новосибирска из-за прорыва магистрального трубопровода, аварию планируют устранить до утра четверга, сообщает в среду Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).
Как передает корреспондент РИА Новости, в яме на месте парковки на улице Семьи Шамшиных оказались две стоявшие рядом иномарки.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска готовятся к извлечению автомобилей, упавших в провалившийся грунт теплотрассы в Новосибирске
Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска готовятся к извлечению автомобилей, упавших в провалившийся грунт теплотрассы в Новосибирске
"В 13.00 (09.00 мск) произошел порыв на магистральном трубопроводе по улице С. Шамшиных. Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам", - говорится в сообщении филиала.
В компании добавили, что сейчас поврежденный участок отключен, в контуре отключения - 21 многоквартирный дом и три больницы. Устранить повреждение планируется до утра 14 октября.
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