https://ria.ru/20211013/proryv-1754358055.html

В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком

В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком - РИА Новости, 13.10.2021

В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком

Две легковые машины провалились под асфальт на парковке в центре Новосибирска из-за прорыва магистрального трубопровода, аварию планируют устранить до утра... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:54

2021-10-13T12:54

2021-10-13T13:07

происшествия

дтп

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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Две легковые машины провалились под асфальт на парковке в центре Новосибирска из-за прорыва магистрального трубопровода, аварию планируют устранить до утра четверга, сообщает в среду Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).Как передает корреспондент РИА Новости, в яме на месте парковки на улице Семьи Шамшиных оказались две стоявшие рядом иномарки."В 13.00 (09.00 мск) произошел порыв на магистральном трубопроводе по улице С. Шамшиных. Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам", - говорится в сообщении филиала.В компании добавили, что сейчас поврежденный участок отключен, в контуре отключения - 21 многоквартирный дом и три больницы. Устранить повреждение планируется до утра 14 октября.

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происшествия, дтп, новосибирск, авто, жкх, россия