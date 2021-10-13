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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/proiskhozhdenie-1754305951.html
Китай в рамках расследования происхождения COVID-19 изучит образцы крови
Китай в рамках расследования происхождения COVID-19 изучит образцы крови - РИА Новости, 13.10.2021
Китай в рамках расследования происхождения COVID-19 изучит образцы крови
Китай изучит тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавируса, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T05:59
2021-10-13T06:00
распространение коронавируса
в мире
ухань
китай
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Китай изучит тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавируса, сообщает телеканал CNN.Телеканал отмечает, что в банке крови хранится до 200 тысяч образцов, среди них и полученные в последние месяцы 2019 года. По данным телеканала, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения заявила, что эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения вируса.Согласно телеканалу, китайские официальные лица заявили, что образцы из банка крови должны были храниться в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах. Двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истечет, и китайские ученые приступят к их исследованию.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В КНР неоднократно опровергали теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая также неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753106568.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211006/virus-1753390479.html
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в мире, ухань, китай, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
05:59 13.10.2021 (обновлено: 06:00 13.10.2021)
 
Китай в рамках расследования происхождения COVID-19 изучит образцы крови

Китай в рамках расследования происхождения COVID-19 изучит тысячи образцов крови из Уханя

© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Китай изучит тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавируса, сообщает телеканал CNN.
"Китай готовится изучить десятки тысяч образцов из банка крови города Ухань в рамках расследования происхождения COVID-19", - сообщает телеканал со ссылкой на китайского чиновника.
Телеканал отмечает, что в банке крови хранится до 200 тысяч образцов, среди них и полученные в последние месяцы 2019 года. По данным телеканала, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения заявила, что эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения вируса.
Согласно телеканалу, китайские официальные лица заявили, что образцы из банка крови должны были храниться в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах. Двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истечет, и китайские ученые приступят к их исследованию.
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Коронавирус мог появиться в Ухане летом 2019 года, сообщили СМИ
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В КНР неоднократно опровергали теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая также неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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