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МИД заявил о некотором прогрессе после переговоров с Нуланд
МИД заявил о некотором прогрессе после переговоров с Нуланд - РИА Новости, 13.10.2021
МИД заявил о некотором прогрессе после переговоров с Нуланд
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ были зафиксированы некоторые подвижки. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:55
2021-10-13T23:59
в мире
сша
москва
государственный департамент сша
виктория нуланд
мария захарова
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ были зафиксированы некоторые подвижки."Не могу раскрыть все карты, все-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я, единственное, могу сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки.. не решение этих вопросов, не снятие проблемы в принципе, но есть некоторые элементы, подвижки",- сказала она в эфире телеканала "Звезда" , не уточнив, о какой сфере идёт речь."Но самое главное, что в общем Виктория увезла с собой в Вашингтон такой, мне кажется, достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для необходимости их скорейшего решения",- добавила она.
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в мире, сша, москва, государственный департамент сша, виктория нуланд, мария захарова, россия
23:55 13.10.2021 (обновлено: 23:59 13.10.2021)
 
МИД заявил о некотором прогрессе после переговоров с Нуланд

МИД заявил, что зафиксировал некоторый прогресс после переговоров с замгоссекретаря Нуланд

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 окт - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ были зафиксированы некоторые подвижки.
"Не могу раскрыть все карты, все-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я, единственное, могу сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки.. не решение этих вопросов, не снятие проблемы в принципе, но есть некоторые элементы, подвижки",- сказала она в эфире телеканала "Звезда" , не уточнив, о какой сфере идёт речь.
"Но самое главное, что в общем Виктория увезла с собой в Вашингтон такой, мне кажется, достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для необходимости их скорейшего решения",- добавила она.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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В миреСШАМоскваГосударственный департамент СШАВиктория НуландМария ЗахароваРоссия
 
 
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