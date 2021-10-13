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МИД заявил о некотором прогрессе после переговоров с Нуланд
МИД заявил о некотором прогрессе после переговоров с Нуланд - РИА Новости, 13.10.2021
МИД заявил о некотором прогрессе после переговоров с Нуланд
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ были зафиксированы некоторые подвижки. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:55
2021-10-13T23:55
2021-10-13T23:59
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МОСКВА, 13 окт - РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ были зафиксированы некоторые подвижки."Не могу раскрыть все карты, все-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я, единственное, могу сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки.. не решение этих вопросов, не снятие проблемы в принципе, но есть некоторые элементы, подвижки",- сказала она в эфире телеканала "Звезда" , не уточнив, о какой сфере идёт речь."Но самое главное, что в общем Виктория увезла с собой в Вашингтон такой, мне кажется, достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для необходимости их скорейшего решения",- добавила она.
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в мире, сша, москва, государственный департамент сша, виктория нуланд, мария захарова, россия
23:55 13.10.2021 (обновлено: 23:59 13.10.2021)
МИД заявил о некотором прогрессе после переговоров с Нуланд
МИД заявил, что зафиксировал некоторый прогресс после переговоров с замгоссекретаря Нуланд