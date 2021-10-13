https://ria.ru/20211013/problema-1754389513.html

Путин заявил, что Россия не виновата в ситуации с нехваткой газа в Европе

Путин заявил, что Россия не виновата в ситуации с нехваткой газа в Европе - РИА Новости, 13.10.2021

Путин заявил, что Россия не виновата в ситуации с нехваткой газа в Европе

Проблема в ситуации с нехваткой газа в Европе не в России, а в самих странах Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:08

2021-10-13T15:08

2021-10-13T15:52

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Проблема в ситуации с нехваткой газа в Европе не в России, а в самих странах Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"."Проблема ведь не в нас, проблема - в самих европейцах. Они не закачали вовремя, ну, во-первых, ветряки не работали летом, это известная тема. Ничего не поделаешь, такая погода была. Не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища, на 75% закачка только осуществлена, это очень мало. Все это понимают, все это видят", - сказал Путин."Сократились поставки из других регионов Европы, ... из США. Мы увеличили, США сократили. И, конечно, все это вызвало панику. Вот это вызвало панику", - добавил также президент.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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европа

россия

сша

москва

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европа, владимир путин, цены на нефть, спг, россия, сша, москва, евросоюз