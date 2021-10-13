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Зеленский превратился в проблему для Запада
На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада - РИА Новости, 13.10.2021
Зеленский превратился в проблему для Запада
В США скептически настроены к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставшему "проблемой" для Запада, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T05:11
2021-10-13T05:11
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
верховная рада украины
олег волошин
россия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В США скептически настроены к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставшему "проблемой" для Запада, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин.Как утверждает парламентарий, с такой позицией в Москву приехала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. "Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", - сказал Волошин.По его словам, в Вашингтоне есть понимание того, что устроить какую-либо эскалацию может только Киев, так как весной президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и во многом благодаря этому "Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует"."И Нуланд в этой связи (в Москве – ред.) явно услышит то же самое: "Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема". И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада", – добавил депутат.В понедельник зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, верховная рада украины, олег волошин, россия
05:11 13.10.2021
 
На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада

Депутат Рады Волошин заявил, что на Западе президента Зеленского стали считать проблемой

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В США скептически настроены к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставшему "проблемой" для Запада, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин.
Как утверждает парламентарий, с такой позицией в Москву приехала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. "Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", - сказал Волошин.
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 12:39
В Кремле не исключили встречи Козака и Нуланд
По его словам, в Вашингтоне есть понимание того, что устроить какую-либо эскалацию может только Киев, так как весной президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и во многом благодаря этому "Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует".
"И Нуланд в этой связи (в Москве – ред.) явно услышит то же самое: "Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема". И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада", – добавил депутат.
В понедельник зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 13:38
Экс-глава МИД Украины увидел в статье Медведева сигнал Западу
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныОлег ВолошинРоссия
 
 
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