https://ria.ru/20211013/problema-1754304830.html

Зеленский превратился в проблему для Запада

На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада - РИА Новости, 13.10.2021

Зеленский превратился в проблему для Запада

В США скептически настроены к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставшему "проблемой" для Запада, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T05:11

2021-10-13T05:11

2021-10-13T05:11

в мире

сша

джо байден

владимир зеленский

верховная рада украины

олег волошин

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В США скептически настроены к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставшему "проблемой" для Запада, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин.Как утверждает парламентарий, с такой позицией в Москву приехала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. "Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", - сказал Волошин.По его словам, в Вашингтоне есть понимание того, что устроить какую-либо эскалацию может только Киев, так как весной президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и во многом благодаря этому "Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует"."И Нуланд в этой связи (в Москве – ред.) явно услышит то же самое: "Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема". И это проблема уже для всех – не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада", – добавил депутат.В понедельник зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.

https://ria.ru/20211012/vstrecha-1754175727.html

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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, верховная рада украины, олег волошин, россия