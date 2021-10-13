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Россия и ЕС провели встречу по вопросу признания сертификатов о вакцинации

Россия и ЕС провели встречу по вопросу признания сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 13.10.2021

Россия и ЕС провели встречу по вопросу признания сертификатов о вакцинации

Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрав РФ. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:02

2021-10-13T09:02

2021-10-13T10:21

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрав РФ."Продолжается переговорный процесс по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом. Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза", - говорится в сообщении.Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрав РФ."В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", - говорится в сообщении.В сентябре Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы, запрошенные европейской стороной в ходе предыдущей встречи, уточнили в пресс-службе."Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения граждан России на территории ЕС и наоборот. Двусторонние консультации по этому вопросу продолжатся", - отметили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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