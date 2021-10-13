https://ria.ru/20211013/premiya-1754395733.html

Володин прокомментировал вручение Муратову Нобелевской премии мира

Володин прокомментировал вручение Муратову Нобелевской премии мира - РИА Новости, 13.10.2021

Володин прокомментировал вручение Муратову Нобелевской премии мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал журналистам, что рад получению журналистом Дмитрием Муратовым Нобелевской премии мира, отметив, что сама премия "вызывает РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:32

2021-10-13T15:32

2021-10-13T15:59

нобелевская премия

общество

дмитрий муратов

вячеслав володин

союз журналистов россии

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754164505_0:34:3144:1803_1920x0_80_0_0_c7d27570ae7f20b8e44ddc0313a305b3.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал журналистам, что рад получению журналистом Дмитрием Муратовым Нобелевской премии мира, отметив, что сама премия "вызывает много вопросов" к выбору лауреатов."Муратова знаю давно, я за него рад. Что касается самой Нобелевской премии мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов, учитывая, что нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг. Среди таких необъяснимых решений - присуждение этой премии Бараку Обаме и Михаилу Горбачеву, потому что и один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей", - заявил Володин.Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ранее поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753712587.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия, общество, дмитрий муратов, вячеслав володин, союз журналистов россии, госдума рф, россия