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Володин прокомментировал вручение Муратову Нобелевской премии мира
Володин прокомментировал вручение Муратову Нобелевской премии мира - РИА Новости, 13.10.2021
Володин прокомментировал вручение Муратову Нобелевской премии мира
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал журналистам, что рад получению журналистом Дмитрием Муратовым Нобелевской премии мира, отметив, что сама премия "вызывает РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:32
2021-10-13T15:59
нобелевская премия
общество
дмитрий муратов
вячеслав володин
союз журналистов россии
госдума рф
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал журналистам, что рад получению журналистом Дмитрием Муратовым Нобелевской премии мира, отметив, что сама премия "вызывает много вопросов" к выбору лауреатов."Муратова знаю давно, я за него рад. Что касается самой Нобелевской премии мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов, учитывая, что нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг. Среди таких необъяснимых решений - присуждение этой премии Бараку Обаме и Михаилу Горбачеву, потому что и один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей", - заявил Володин.Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ранее поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
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нобелевская премия, общество, дмитрий муратов, вячеслав володин, союз журналистов россии, госдума рф, россия
15:32 13.10.2021 (обновлено: 15:59 13.10.2021)
 
Володин прокомментировал вручение Муратову Нобелевской премии мира

Володин: Нобелевская премия мира вызывает вопросы из-за отсутствия ясных критериев оценки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал журналистам, что рад получению журналистом Дмитрием Муратовым Нобелевской премии мира, отметив, что сама премия "вызывает много вопросов" к выбору лауреатов.
"Муратова знаю давно, я за него рад. Что касается самой Нобелевской премии мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов, учитывая, что нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг. Среди таких необъяснимых решений - присуждение этой премии Бараку Обаме и Михаилу Горбачеву, потому что и один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей", - заявил Володин.
Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ранее поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 16:28
Пресс-служба правительства поздравила Муратова с Нобелевской премией мира
 
Нобелевская премияОбществоДмитрий МуратовВячеслав ВолодинСоюз журналистов РоссииГосдума РФРоссия
 
 
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