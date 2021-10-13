https://ria.ru/20211013/pravitelstvo-1754367601.html
Парламент Киргизии одобрил состав нового правительства
Парламент Киргизии одобрил состав нового правительства - РИА Новости, 13.10.2021
Парламент Киргизии одобрил состав нового правительства
Парламент Киргизии в среду на заседании единогласно одобрил предложенный президентом Садыром Жапаровым состав нового кабмина страны во главе с однофамильцем... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:49
2021-10-13T13:49
2021-10-13T13:49
в мире
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Парламент Киргизии в среду на заседании единогласно одобрил предложенный президентом Садыром Жапаровым состав нового кабмина страны во главе с однофамильцем лидера страны Акылбеком Жапаровым, передает корреспондент РИА Новости.За заявленные кандидатуры проголосовали 87 депутатов. Против не высказался никто.В понедельник президент подписал конституционный закон о процедуре формирования кабмина, утвержденный парламентом 6 октября. Этот документ был призван привести законодательство в соответствие с конституцией, принятой народом республики на референдуме в апреле. Согласно нему президент является главой государства, высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть Киргизии. Во вторник лидер страны отправил кабмин во главе с Улукбеком Мариповым в отставку.Новый состав кабмина возглавил бывший вице-премьер Акылбек Жапаров. Пост первого вице-премьера достался экс-главе госфиннадзора Арзыбеку Кожошеву. Также заместителями председателя кабмина стали Азиз Аалиев, бывший посол в Великобритании Эдиль Байсалов и глава Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев (который будет совмещать две должности, не покидая пост руководителя спецслужбы).В составе кабмина также есть небольшие изменения. Так, министерство экономики и финансов разделили на два разных ведомства. Их возглавили два бывших замминистра экономики и финансов - Данияр Амангельдиев и Алмаз Бакетаев. Также в составе кабмина появилось новое министерство - природных ресурсов, экологии и технадзора под началом экс-руководителя Госкомитета по экологии Динары Кутмановой. Главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои позиции.
https://ria.ru/20211012/zhaparov-1754193507.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, садыр жапаров, улукбек марипов
Парламент Киргизии одобрил состав нового правительства
Парламент Киргизии одобрил состав нового правительства, предложенный Жапаровым
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости.
Парламент Киргизии в среду на заседании единогласно одобрил предложенный президентом Садыром Жапаровым
состав нового кабмина страны во главе с однофамильцем лидера страны Акылбеком Жапаровым, передает корреспондент РИА Новости.
За заявленные кандидатуры проголосовали 87 депутатов. Против не высказался никто.
В понедельник президент подписал конституционный закон о процедуре формирования кабмина, утвержденный парламентом 6 октября. Этот документ был призван привести законодательство в соответствие с конституцией, принятой народом республики на референдуме в апреле. Согласно нему президент является главой государства, высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть Киргизии
. Во вторник лидер страны отправил кабмин во главе с Улукбеком Мариповым
в отставку.
Новый состав кабмина возглавил бывший вице-премьер Акылбек Жапаров. Пост первого вице-премьера достался экс-главе госфиннадзора Арзыбеку Кожошеву. Также заместителями председателя кабмина стали Азиз Аалиев, бывший посол в Великобритании Эдиль Байсалов и глава Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев (который будет совмещать две должности, не покидая пост руководителя спецслужбы).
В составе кабмина также есть небольшие изменения. Так, министерство экономики и финансов разделили на два разных ведомства. Их возглавили два бывших замминистра экономики и финансов - Данияр Амангельдиев и Алмаз Бакетаев. Также в составе кабмина появилось новое министерство - природных ресурсов, экологии и технадзора под началом экс-руководителя Госкомитета по экологии Динары Кутмановой. Главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои позиции.