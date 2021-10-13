https://ria.ru/20211013/pravitelstvo-1754367601.html

Парламент Киргизии одобрил состав нового правительства

Парламент Киргизии одобрил состав нового правительства - РИА Новости, 13.10.2021

Парламент Киргизии одобрил состав нового правительства

Парламент Киргизии в среду на заседании единогласно одобрил предложенный президентом Садыром Жапаровым состав нового кабмина страны во главе с однофамильцем... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:49

2021-10-13T13:49

2021-10-13T13:49

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Парламент Киргизии в среду на заседании единогласно одобрил предложенный президентом Садыром Жапаровым состав нового кабмина страны во главе с однофамильцем лидера страны Акылбеком Жапаровым, передает корреспондент РИА Новости.За заявленные кандидатуры проголосовали 87 депутатов. Против не высказался никто.В понедельник президент подписал конституционный закон о процедуре формирования кабмина, утвержденный парламентом 6 октября. Этот документ был призван привести законодательство в соответствие с конституцией, принятой народом республики на референдуме в апреле. Согласно нему президент является главой государства, высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть Киргизии. Во вторник лидер страны отправил кабмин во главе с Улукбеком Мариповым в отставку.Новый состав кабмина возглавил бывший вице-премьер Акылбек Жапаров. Пост первого вице-премьера достался экс-главе госфиннадзора Арзыбеку Кожошеву. Также заместителями председателя кабмина стали Азиз Аалиев, бывший посол в Великобритании Эдиль Байсалов и глава Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев (который будет совмещать две должности, не покидая пост руководителя спецслужбы).В составе кабмина также есть небольшие изменения. Так, министерство экономики и финансов разделили на два разных ведомства. Их возглавили два бывших замминистра экономики и финансов - Данияр Амангельдиев и Алмаз Бакетаев. Также в составе кабмина появилось новое министерство - природных ресурсов, экологии и технадзора под началом экс-руководителя Госкомитета по экологии Динары Кутмановой. Главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои позиции.

https://ria.ru/20211012/zhaparov-1754193507.html

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в мире, киргизия, садыр жапаров, улукбек марипов