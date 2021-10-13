https://ria.ru/20211013/postavki-1754386826.html

Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу

Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу - РИА Новости, 13.10.2021

Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу

Россия в целом увеличила поставки газа в Европу на 15%, если партнеры попросят – готова увеличить на столько, на сколько они попросят, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:57

2021-10-13T14:57

2021-10-13T15:12

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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

сша

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газпром

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия в целом увеличила поставки газа в Европу на 15%, если партнеры попросят – готова увеличить на столько, на сколько они попросят, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели."Мы увеличиваем поставки в Европу, "Газпром" на 10%, в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. И по газопроводам увеличили на 10%, и СПГ до 13% догнали", - сказал Путин.Он подчеркнул, что России увеличила, а не сокращала поставки, тогда как другие поставщики сократили их на 14 миллиардов кубических метров, из них половина приходится на поставщиков США."Если нас просят еще, мы готовы увеличить еще, мы увеличиваем на столько, на сколько нас попросят наши партнеры. Нет ни одного отказа", - добавил Путин.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211006/rossiya-1753369159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, сша, москва, газпром