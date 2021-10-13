https://ria.ru/20211013/postavki-1754386826.html
Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу
Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу
Россия в целом увеличила поставки газа в Европу на 15%, если партнеры попросят – готова увеличить на столько, на сколько они попросят, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:57
2021-10-13T14:57
2021-10-13T15:12
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европа
владимир путин
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
сша
москва
газпром
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия в целом увеличила поставки газа в Европу на 15%, если партнеры попросят – готова увеличить на столько, на сколько они попросят, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели."Мы увеличиваем поставки в Европу, "Газпром" на 10%, в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. И по газопроводам увеличили на 10%, и СПГ до 13% догнали", - сказал Путин.Он подчеркнул, что России увеличила, а не сокращала поставки, тогда как другие поставщики сократили их на 14 миллиардов кубических метров, из них половина приходится на поставщиков США."Если нас просят еще, мы готовы увеличить еще, мы увеличиваем на столько, на сколько нас попросят наши партнеры. Нет ни одного отказа", - добавил Путин.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211006/rossiya-1753369159.html
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в мире, европа, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, сша, москва, газпром
14:57 13.10.2021 (обновлено: 15:12 13.10.2021)
Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу
Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу на столько, на сколько попросят