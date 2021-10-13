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Россия жестко осадила Японию за поползновения на Курилы
Российская армия "передала привет" премьеру Японии - РИА Новости, 13.10.2021
Россия жестко осадила Японию за поползновения на Курилы
Российский ВМФ "передал привет" премьер-министру Японии Фумио Кисиде во время учений Тихоокеанского флота, написали обозреватели Daily Mail Уилл Стюарт и Крис... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:51
2021-10-13T18:55
политика
япония
дмитрий песков
курильские острова
фумио кисида
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский ВМФ "передал привет" премьер-министру Японии Фумио Кисиде во время учений Тихоокеанского флота, написали обозреватели Daily Mail Уилл Стюарт и Крис Плезанс.Маневры прошли 11 октября, на них гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили десять ракетных пусков в Японском море.По их мнению, действия Москвы связаны с позицией Токио, который мечтает установить контроль над южными островами Курильской гряды.Ранее Кисида во время дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Японии распространяется и на этот регион. Москва не согласна с позицией Токио по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив о том, что острова принадлежат России.Между двумя государствами нет мирного договора со Второй мировой войны. Япония предъявляет претензии на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html
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политика, япония, дмитрий песков, курильские острова, фумио кисида, россия
17:51 13.10.2021 (обновлено: 18:55 13.10.2021)
 
Российская армия "передала привет" премьеру Японии

Daily Mail: российские военные "передали привет" премьеру Японии из-за слов о Курилах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье
Учения Тихоокеанского флота в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский ВМФ "передал привет" премьер-министру Японии Фумио Кисиде во время учений Тихоокеанского флота, написали обозреватели Daily Mail Уилл Стюарт и Крис Плезанс.
Маневры прошли 11 октября, на них гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили десять ракетных пусков в Японском море.

"Маневры российского ВМФ в регионе — это приветственное послание новому премьер-министру Японии Фумио Кисиде", — считают британские журналисты.

По их мнению, действия Москвы связаны с позицией Токио, который мечтает установить контроль над южными островами Курильской гряды.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 08:00
"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы
Ранее Кисида во время дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Японии распространяется и на этот регион. Москва не согласна с позицией Токио по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив о том, что острова принадлежат России.
Между двумя государствами нет мирного договора со Второй мировой войны. Япония предъявляет претензии на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними сомнению не подлежит.
Анатолий Кошкин - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 16:42
В РВИО заявление премьера Японии по Курилам назвали лицемерным
 
ПолитикаЯпонияДмитрий ПесковКурильские островаФумио КисидаРоссия
 
 
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