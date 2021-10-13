https://ria.ru/20211013/popytka-1754466767.html

Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию, сообщили СМИ

Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2021

Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию, сообщили СМИ

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ранее пытался вернуться на родину и эта попытка чуть не завершилась для него трагически. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T22:06

2021-10-13T22:06

2021-10-13T22:06

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грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ранее пытался вернуться на родину и эта попытка чуть не завершилась для него трагически."Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приезда. Все вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не рейс бизнес-классом, и ни то, что сейчас описывают в СМИ", - сообщил Саакашвили в письменном интервью оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари архи".Он также отметил, что причиной его возвращения стала в первую очередь "непреодолимая, безграничная тоска"."Каждую ночь снились разные места в Грузии - улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра... Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно", - добавил политик.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754343403.html

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батуми

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