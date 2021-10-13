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Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию, сообщили СМИ
Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2021
Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию, сообщили СМИ
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ранее пытался вернуться на родину и эта попытка чуть не завершилась для него трагически. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T22:06
2021-10-13T22:06
в мире
грузия
батуми
михаил саакашвили
гагра
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ранее пытался вернуться на родину и эта попытка чуть не завершилась для него трагически."Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приезда. Все вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не рейс бизнес-классом, и ни то, что сейчас описывают в СМИ", - сообщил Саакашвили в письменном интервью оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари архи".Он также отметил, что причиной его возвращения стала в первую очередь "непреодолимая, безграничная тоска"."Каждую ночь снились разные места в Грузии - улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра... Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно", - добавил политик.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754343403.html
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в мире, грузия, батуми, михаил саакашвили, гагра, задержание саакашвили в грузии
22:06 13.10.2021
 
Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию, сообщили СМИ

Саакашвили рассказал, что первая попытка вернуться в Грузию едва не завершилась трагически

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ранее пытался вернуться на родину и эта попытка чуть не завершилась для него трагически.
"Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приезда. Все вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не рейс бизнес-классом, и ни то, что сейчас описывают в СМИ", - сообщил Саакашвили в письменном интервью оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари архи".
Он также отметил, что причиной его возвращения стала в первую очередь "непреодолимая, безграничная тоска".
"Каждую ночь снились разные места в Грузии - улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра... Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно", - добавил политик.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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В миреГрузияБатумиМихаил СаакашвилиГаграЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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