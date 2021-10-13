Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию, сообщили СМИ
Саакашвили рассказал, что первая попытка вернуться в Грузию едва не завершилась трагически
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ранее пытался вернуться на родину и эта попытка чуть не завершилась для него трагически.
"Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приезда. Все вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не рейс бизнес-классом, и ни то, что сейчас описывают в СМИ", - сообщил Саакашвили в письменном интервью оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари архи".
Он также отметил, что причиной его возвращения стала в первую очередь "непреодолимая, безграничная тоска".
"Каждую ночь снились разные места в Грузии - улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра... Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно", - добавил политик.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.