https://ria.ru/20211013/pomoschnik-1754304703.html

Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков

Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков - РИА Новости, 13.10.2021

Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков

Почти половину россиян не устраивает общение с голосовыми помощниками финансовых организаций, положительно такой опыт оценивает лишь 10% граждан, говорится в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T05:09

2021-10-13T05:09

2021-10-13T05:09

общество

технологии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Почти половину россиян не устраивает общение с голосовыми помощниками финансовых организаций, положительно такой опыт оценивает лишь 10% граждан, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно опросу, подавляющему числу респондентов (62,6%) роботы мешают получить нужную информацию, так как не дают напрямую соединиться с операторами. "Около 52,5% считают, что они способны ответить только на самые простые вопросы. Еще 33,5% отмечают, что они в принципе менее удобны в общении", - уточняется в исследовании.При этом лишь небольшая часть опрошенных лояльна к виртуальным голосовым ассистентам: так, 13,4% респондентов считают, что голосовые помощники "экономят время при получении информации", около 5,6% отмечают, что роботы не путаются в ответах в отличие от живых операторов. Только для 3% опрошенных голосовые помощники комфортней в общении, чем люди.Более положительно респонденты относятся к другим технологиям финансовых организаций: мобильные приложения наиболее удобны для 55% респондентов, сайты предпочитают 50%, электронную почту - 37,8%, телефонные звонки - 27,8%, чат-боты - 16,1% россиян. Наименьшей популярностью пользуются походы в офисы (5% опрошенных) и обычная почта (1,7%).

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/bank-1750561339.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии