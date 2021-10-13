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Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков - РИА Новости, 13.10.2021
Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
Почти половину россиян не устраивает общение с голосовыми помощниками финансовых организаций, положительно такой опыт оценивает лишь 10% граждан, говорится в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T05:09
2021-10-13T05:09
общество
технологии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Почти половину россиян не устраивает общение с голосовыми помощниками финансовых организаций, положительно такой опыт оценивает лишь 10% граждан, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно опросу, подавляющему числу респондентов (62,6%) роботы мешают получить нужную информацию, так как не дают напрямую соединиться с операторами. "Около 52,5% считают, что они способны ответить только на самые простые вопросы. Еще 33,5% отмечают, что они в принципе менее удобны в общении", - уточняется в исследовании.При этом лишь небольшая часть опрошенных лояльна к виртуальным голосовым ассистентам: так, 13,4% респондентов считают, что голосовые помощники "экономят время при получении информации", около 5,6% отмечают, что роботы не путаются в ответах в отличие от живых операторов. Только для 3% опрошенных голосовые помощники комфортней в общении, чем люди.Более положительно респонденты относятся к другим технологиям финансовых организаций: мобильные приложения наиболее удобны для 55% респондентов, сайты предпочитают 50%, электронную почту - 37,8%, телефонные звонки - 27,8%, чат-боты - 16,1% россиян. Наименьшей популярностью пользуются походы в офисы (5% опрошенных) и обычная почта (1,7%).
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общество, технологии
05:09 13.10.2021
 
Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков

Лишь 10 процентов россиянин довольны работой голосовых помощников банков, показал опрос

© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушка использует функцию голосового помощника
Девушка использует функцию голосового помощника - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Почти половину россиян не устраивает общение с голосовыми помощниками финансовых организаций, положительно такой опыт оценивает лишь 10% граждан, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Половину клиентов финансовых организаций не устраивает общение с голосовыми помощниками (IVR). О негативном отношении к новой технологии заявили 48,6% участников опроса. Положительно голосовых помощников воспринимают всего 10,4% респондентов, нейтрально - 41%", - выяснили аналитики.
Согласно опросу, подавляющему числу респондентов (62,6%) роботы мешают получить нужную информацию, так как не дают напрямую соединиться с операторами. "Около 52,5% считают, что они способны ответить только на самые простые вопросы. Еще 33,5% отмечают, что они в принципе менее удобны в общении", - уточняется в исследовании.
При этом лишь небольшая часть опрошенных лояльна к виртуальным голосовым ассистентам: так, 13,4% респондентов считают, что голосовые помощники "экономят время при получении информации", около 5,6% отмечают, что роботы не путаются в ответах в отличие от живых операторов. Только для 3% опрошенных голосовые помощники комфортней в общении, чем люди.
Более положительно респонденты относятся к другим технологиям финансовых организаций: мобильные приложения наиболее удобны для 55% респондентов, сайты предпочитают 50%, электронную почту - 37,8%, телефонные звонки - 27,8%, чат-боты - 16,1% россиян. Наименьшей популярностью пользуются походы в офисы (5% опрошенных) и обычная почта (1,7%).
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20 сентября, 04:00Сказано в эфире
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