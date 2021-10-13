https://ria.ru/20211013/polsha-1754333635.html

В Польше приняли законопроект о возведении забора на границе с Белоруссией

В Польше приняли законопроект о возведении забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 13.10.2021

В Польше приняли законопроект о возведении забора на границе с Белоруссией

Польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, сообщил министр... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:03

2021-10-13T11:03

2021-10-13T11:03

в мире

белоруссия

польша

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки."Кабинет министров принял законопроект о строительстве ограждения польской границы с Белоруссией", - написал Каминьский в Twitter.Он пояснил, что проект, который теперь поступит в парламент, предполагает "создание надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения".По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября было зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753622981.html

https://ria.ru/20210805/litva-1744516730.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский