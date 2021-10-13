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В Польше приняли законопроект о возведении забора на границе с Белоруссией
В Польше приняли законопроект о возведении забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 13.10.2021
В Польше приняли законопроект о возведении забора на границе с Белоруссией
Польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, сообщил министр... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:03
2021-10-13T11:03
в мире
белоруссия
польша
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки."Кабинет министров принял законопроект о строительстве ограждения польской границы с Белоруссией", - написал Каминьский в Twitter.Он пояснил, что проект, который теперь поступит в парламент, предполагает "создание надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения".По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября было зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753622981.html
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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский
11:03 13.10.2021
 
В Польше приняли законопроект о возведении забора на границе с Белоруссией

Правительство Польши приняло законопроект о строительстве забора на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки.
"Кабинет министров принял законопроект о строительстве ограждения польской границы с Белоруссией", - написал Каминьский в Twitter.
Он пояснил, что проект, который теперь поступит в парламент, предполагает "создание надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения".
Польский пограничник наблюдает за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе. - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
8 октября, 10:11
Белоруссия обвинила Польшу в искажении информации о ситуации с беженцами
По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).
По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября было зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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5 августа, 15:20
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В миреБелоруссияПольшаМариуш Каминьский
 
 
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