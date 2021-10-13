https://ria.ru/20211013/politsiya-1754405901.html

Полиция проверяет информацию о стрельбе у московской школы

Полиция проверяет информацию о стрельбе у московской школы - РИА Новости, 13.10.2021

Полиция проверяет информацию о стрельбе у московской школы

Полицейские наряды выехали на Ленинский проспект после сообщений о хлопке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:14

2021-10-13T16:14

2021-10-13T16:29

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полицейские наряды выехали на Ленинский проспект после сообщений о хлопке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.В ГУМВД отметили, что пока нет данных о возможных пострадавших, а также о том, была ли это стрельба.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, москвичи рассказали о стрельбе на территории школы на Ленинском проспекте.Как уточнил источник агентства, очевидцы сообщают о подозрительном человеке в камуфляжной форме.

https://ria.ru/20211012/napadenie-1754277660.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)