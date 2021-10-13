https://ria.ru/20211013/politsiya-1754405901.html
Полиция проверяет информацию о стрельбе у московской школы
Полиция проверяет информацию о стрельбе у московской школы - РИА Новости, 13.10.2021
Полиция проверяет информацию о стрельбе у московской школы
Полицейские наряды выехали на Ленинский проспект после сообщений о хлопке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:14
2021-10-13T16:14
2021-10-13T16:29
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полицейские наряды выехали на Ленинский проспект после сообщений о хлопке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.В ГУМВД отметили, что пока нет данных о возможных пострадавших, а также о том, была ли это стрельба.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, москвичи рассказали о стрельбе на территории школы на Ленинском проспекте.Как уточнил источник агентства, очевидцы сообщают о подозрительном человеке в камуфляжной форме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:14 13.10.2021 (обновлено: 16:29 13.10.2021)
Полиция проверяет информацию о стрельбе у московской школы
Полиция проверяет информацию о "хлопке" на Ленинском проспекте в Москве
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полицейские наряды выехали на Ленинский проспект после сообщений о хлопке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
В ГУМВД отметили, что пока нет данных о возможных пострадавших, а также о том, была ли это стрельба.
"Сотрудники <...> проверяют информацию о хлопке у 66-го дома на Ленинском проспекте", — сообщили в пресс-службе.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, москвичи рассказали о стрельбе на территории школы на Ленинском проспекте.
Как уточнил источник агентства, очевидцы сообщают о подозрительном человеке в камуфляжной форме.