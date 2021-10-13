Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754375117.html
В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык
В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык - РИА Новости, 13.10.2021
В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык
Отсутствие у Натальи Поклонской португальского языка не помешает ей работать послом в Кабо-Верде, где португальский является официальным, но ей стоит его... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:23
2021-10-13T14:23
в мире
кабо-верде
дипломатическая академия мид рф
наталья поклонская
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565923_0:165:3019:1863_1920x0_80_0_0_8c42e75e6f19c4dff07644c72d95f6c6.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отсутствие у Натальи Поклонской португальского языка не помешает ей работать послом в Кабо-Верде, где португальский является официальным, но ей стоит его изучить, заявил РИА Новости проректор Дипломатической академии МИД России Михаил Троянский.Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, о чем сообщалось на интернет-портале правовой информации. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта."Не помешает. Я думаю, что проблем не будет - есть ведь дипломаты с португальским языком на Кабо-Верде", - сказал проректор Дипакадемии, где она проходила обучение, и отметил, что рекомендовал бы ей заняться на месте изучением языка."У нее английский на хорошем уровне. Судьба так распорядилась, что она едет в португалоязычную страну. Я думаю, что Наташа может спокойно заняться португальским языком. Уже сейчас она вряд ли успеет здесь в академии или министерстве иностранных дел пройти подготовку, но мне кажется, что она талантливая женщина и она справится с этим на Кабо-Верде", - добавил Троянский.
https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754357783.html
https://ria.ru/20200626/1573505070.html
кабо-верде
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565923_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_7746a496c30d30d4c9f9aa98efceaf0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабо-верде, дипломатическая академия мид рф, наталья поклонская, россия
14:23 13.10.2021
 
В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык

Проректор Дипакадемии Троянский посоветовал Поклонской учить португальский в Кабо-Верде

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отсутствие у Натальи Поклонской португальского языка не помешает ей работать послом в Кабо-Верде, где португальский является официальным, но ей стоит его изучить, заявил РИА Новости проректор Дипломатической академии МИД России Михаил Троянский.
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, о чем сообщалось на интернет-портале правовой информации. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта.
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 12:53
Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
"Не помешает. Я думаю, что проблем не будет - есть ведь дипломаты с португальским языком на Кабо-Верде", - сказал проректор Дипакадемии, где она проходила обучение, и отметил, что рекомендовал бы ей заняться на месте изучением языка.
"У нее английский на хорошем уровне. Судьба так распорядилась, что она едет в португалоязычную страну. Я думаю, что Наташа может спокойно заняться португальским языком. Уже сейчас она вряд ли успеет здесь в академии или министерстве иностранных дел пройти подготовку, но мне кажется, что она талантливая женщина и она справится с этим на Кабо-Верде", - добавил Троянский.
Местные жители архипелага Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня 2020, 12:07Туризм
С 4 июля российские туристы смогут посетить Кабо-Верде без визы
 
В миреКабо-ВердеДипломатическая академия МИД РФНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния