https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754375117.html

В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык

В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык - РИА Новости, 13.10.2021

В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык

Отсутствие у Натальи Поклонской португальского языка не помешает ей работать послом в Кабо-Верде, где португальский является официальным, но ей стоит его... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:23

2021-10-13T14:23

2021-10-13T14:23

в мире

кабо-верде

дипломатическая академия мид рф

наталья поклонская

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отсутствие у Натальи Поклонской португальского языка не помешает ей работать послом в Кабо-Верде, где португальский является официальным, но ей стоит его изучить, заявил РИА Новости проректор Дипломатической академии МИД России Михаил Троянский.Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, о чем сообщалось на интернет-портале правовой информации. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта."Не помешает. Я думаю, что проблем не будет - есть ведь дипломаты с португальским языком на Кабо-Верде", - сказал проректор Дипакадемии, где она проходила обучение, и отметил, что рекомендовал бы ей заняться на месте изучением языка."У нее английский на хорошем уровне. Судьба так распорядилась, что она едет в португалоязычную страну. Я думаю, что Наташа может спокойно заняться португальским языком. Уже сейчас она вряд ли успеет здесь в академии или министерстве иностранных дел пройти подготовку, но мне кажется, что она талантливая женщина и она справится с этим на Кабо-Верде", - добавил Троянский.

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754357783.html

https://ria.ru/20200626/1573505070.html

кабо-верде

россия

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в мире, кабо-верде, дипломатическая академия мид рф, наталья поклонская, россия