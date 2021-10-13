https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754375117.html
В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык
В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык - РИА Новости, 13.10.2021
В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык
Отсутствие у Натальи Поклонской португальского языка не помешает ей работать послом в Кабо-Верде, где португальский является официальным, но ей стоит его... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:23
2021-10-13T14:23
2021-10-13T14:23
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кабо-верде
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отсутствие у Натальи Поклонской португальского языка не помешает ей работать послом в Кабо-Верде, где португальский является официальным, но ей стоит его изучить, заявил РИА Новости проректор Дипломатической академии МИД России Михаил Троянский.Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, о чем сообщалось на интернет-портале правовой информации. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта."Не помешает. Я думаю, что проблем не будет - есть ведь дипломаты с португальским языком на Кабо-Верде", - сказал проректор Дипакадемии, где она проходила обучение, и отметил, что рекомендовал бы ей заняться на месте изучением языка."У нее английский на хорошем уровне. Судьба так распорядилась, что она едет в португалоязычную страну. Я думаю, что Наташа может спокойно заняться португальским языком. Уже сейчас она вряд ли успеет здесь в академии или министерстве иностранных дел пройти подготовку, но мне кажется, что она талантливая женщина и она справится с этим на Кабо-Верде", - добавил Троянский.
https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754357783.html
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в мире, кабо-верде, дипломатическая академия мид рф, наталья поклонская, россия
В Дипакадемии посоветовали Поклонской выучить португальский язык
Проректор Дипакадемии Троянский посоветовал Поклонской учить португальский в Кабо-Верде