https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754344530.html
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде - РИА Новости, 13.10.2021
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:58
2021-10-13T11:58
2021-10-13T12:01
политика
кабо-верде
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
наталья поклонская
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде."Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.Поклонская заявила РИА Новости, что обрадовалась решению. Собеседница агентства отметила, что уже прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии. "Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок. <...> Сбылась моя мечта о дипломатической работе", — сказала она.До этого Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в этом году, но еще в мае сняла свою кандидатуру.Ранее должность представителя России в этой западноафриканской республике занимал Владимир Соколенко.
https://ria.ru/20211001/krym-1752605986.html
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политика, кабо-верде, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, россия
11:58 13.10.2021 (обновлено: 12:01 13.10.2021)
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде