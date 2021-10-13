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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 13.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Неустойчивая, ветреная погода с небольшими дождями ждет москвичей в эти выходные, сообщила РИА Новости специалист центра "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:32
2021-10-13T12:32
общество
москва
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Неустойчивая, ветреная погода с небольшими дождями ждет москвичей в эти выходные, сообщила РИА Новости специалист центра "Фобос" Елена Волосюк."В выходные дни жителей столичного региона ждет неустойчивая погода: сырая, ветреная - впрочем, вполне укладывающаяся в рамки климата и вполне соответствующая середине осени", - рассказала специалист.Ночные температуры в столице в выходные понизятся до 0-5 градусов, уточнила она."Уже в выходные, когда основная норма осадков покинет пределы столичной области, к нам будут поступать воздушные массы северных районов Атлантики, поэтому и ночные температуры понизятся до 0-5 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье - по области при прояснениях возможны даже слабые заморозки до минус 2 градусов. Но и, собственно, в дневные часы преобладающий фон температур от 5 до 10 градусов. При этом погода нас ожидает неустойчивая, ветреная: то и дело будут налетать небольшие дожди. Много дождей не будет, но достаточно плотный западный, юго-западный ветер и очень умеренная температура", - отметила Волосюк.Также она добавила, что предстоящей ночью в Москве ожидается очень теплая погода от 6 до 8 градусов тепла, но уже завтра днем из-за дождей в городе будет не выше 8-10 градусов.
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общество, москва, центр "фобос", елена волосюк
12:32 13.10.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве в выходные будет неустойчивая и ветреная погода с небольшими дождями

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Неустойчивая, ветреная погода с небольшими дождями ждет москвичей в эти выходные, сообщила РИА Новости специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.
"В выходные дни жителей столичного региона ждет неустойчивая погода: сырая, ветреная - впрочем, вполне укладывающаяся в рамки климата и вполне соответствующая середине осени", - рассказала специалист.
Ночные температуры в столице в выходные понизятся до 0-5 градусов, уточнила она.
"Уже в выходные, когда основная норма осадков покинет пределы столичной области, к нам будут поступать воздушные массы северных районов Атлантики, поэтому и ночные температуры понизятся до 0-5 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье - по области при прояснениях возможны даже слабые заморозки до минус 2 градусов. Но и, собственно, в дневные часы преобладающий фон температур от 5 до 10 градусов. При этом погода нас ожидает неустойчивая, ветреная: то и дело будут налетать небольшие дожди. Много дождей не будет, но достаточно плотный западный, юго-западный ветер и очень умеренная температура", - отметила Волосюк.
Также она добавила, что предстоящей ночью в Москве ожидается очень теплая погода от 6 до 8 градусов тепла, но уже завтра днем из-за дождей в городе будет не выше 8-10 градусов.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Елена Волосюк
 
 
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