https://ria.ru/20211013/pogoda-1754352191.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 13.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Неустойчивая, ветреная погода с небольшими дождями ждет москвичей в эти выходные, сообщила РИА Новости специалист центра "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:32

2021-10-13T12:32

2021-10-13T12:32

общество

москва

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Неустойчивая, ветреная погода с небольшими дождями ждет москвичей в эти выходные, сообщила РИА Новости специалист центра "Фобос" Елена Волосюк."В выходные дни жителей столичного региона ждет неустойчивая погода: сырая, ветреная - впрочем, вполне укладывающаяся в рамки климата и вполне соответствующая середине осени", - рассказала специалист.Ночные температуры в столице в выходные понизятся до 0-5 градусов, уточнила она."Уже в выходные, когда основная норма осадков покинет пределы столичной области, к нам будут поступать воздушные массы северных районов Атлантики, поэтому и ночные температуры понизятся до 0-5 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье - по области при прояснениях возможны даже слабые заморозки до минус 2 градусов. Но и, собственно, в дневные часы преобладающий фон температур от 5 до 10 градусов. При этом погода нас ожидает неустойчивая, ветреная: то и дело будут налетать небольшие дожди. Много дождей не будет, но достаточно плотный западный, юго-западный ветер и очень умеренная температура", - отметила Волосюк.Также она добавила, что предстоящей ночью в Москве ожидается очень теплая погода от 6 до 8 градусов тепла, но уже завтра днем из-за дождей в городе будет не выше 8-10 градусов.

https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html

москва

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общество, москва, центр "фобос", елена волосюк