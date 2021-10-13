https://ria.ru/20211013/podarki-1754303382.html

Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков

Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков - РИА Новости, 13.10.2021

Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков

Генеральный инспектор государственного департамента США изучает, не присвоили ли чиновники администрации бывшего президента Дональда Трампа предназначавшиеся... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T03:58

2021-10-13T03:58

2021-10-13T04:39

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор государственного департамента США изучает, не присвоили ли чиновники администрации бывшего президента Дональда Трампа предназначавшиеся иностранцам дорогие подарки, передает NBC News.По информации источника, пропавшие подарки имеют "значительную стоимость".Как уточняет телеканал, американские СМИ ранее сообщали, что пропали подарки иностранным делегациям на саммит "Большой семерки" в 2020 году. Саммит был отменен из-за пандемии, а презентовать планировалось кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью или подписями первой четы.Телеканал уточнят, что врученные официальным лицам США подарки регистрирует отдел протокола госдепа; подарки можно передать в нацархив или в другое госучреждение, или выкупить, компенсировав стоимость минфину.

https://ria.ru/20211009/tramp-1753776216.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дональд трамп