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Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков - РИА Новости, 13.10.2021
Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
Генеральный инспектор государственного департамента США изучает, не присвоили ли чиновники администрации бывшего президента Дональда Трампа предназначавшиеся... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:58
2021-10-13T03:58
2021-10-13T04:39
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор государственного департамента США изучает, не присвоили ли чиновники администрации бывшего президента Дональда Трампа предназначавшиеся иностранцам дорогие подарки, передает NBC News.По информации источника, пропавшие подарки имеют "значительную стоимость".Как уточняет телеканал, американские СМИ ранее сообщали, что пропали подарки иностранным делегациям на саммит "Большой семерки" в 2020 году. Саммит был отменен из-за пандемии, а презентовать планировалось кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью или подписями первой четы.Телеканал уточнят, что врученные официальным лицам США подарки регистрирует отдел протокола госдепа; подарки можно передать в нацархив или в другое госучреждение, или выкупить, компенсировав стоимость минфину.
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РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп
03:58 13.10.2021 (обновлено: 04:39 13.10.2021)
Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
Политических назначенцев Трампа заподозрили в присвоении подарков, передает NBC News
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.
Генеральный инспектор государственного департамента США
изучает, не присвоили ли чиновники администрации бывшего президента Дональда Трампа
предназначавшиеся иностранцам дорогие подарки, передает NBC News
.
"Управление генерального инспектора расследует, забрали ли в январе политические назначенцы тогдашнего президента Трампа подарки из хранилища госдепа домой, сообщил информированный сотрудник ведомства", - передает телеканал,
По информации источника, пропавшие подарки имеют "значительную стоимость".
Как уточняет телеканал, американские СМИ ранее сообщали, что пропали подарки иностранным делегациям на саммит "Большой семерки" в 2020 году. Саммит был отменен из-за пандемии, а презентовать планировалось кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью или подписями первой четы.
Телеканал уточнят, что врученные официальным лицам США подарки регистрирует отдел протокола госдепа; подарки можно передать в нацархив или в другое госучреждение, или выкупить, компенсировав стоимость минфину.