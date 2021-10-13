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В МИД призвали помнить, что в ядерной войне нет победителей

В МИД призвали помнить, что в ядерной войне нет победителей - РИА Новости, 13.10.2021

В МИД призвали помнить, что в ядерной войне нет победителей

Россия призывает все ядерные державы подтвердить постулат о том, что в ядерной войне не будет победителей и она никогда не должна быть развязана, говорится в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:23

2021-10-13T18:23

2021-10-13T19:08

в мире

ядерное оружие

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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владимир путин

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ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия призывает все ядерные державы подтвердить постулат о том, что в ядерной войне не будет победителей и она никогда не должна быть развязана, говорится в заявлении замглавы делегации РФ в Первом комитете ГА ООН Константина Воронцова.Заявление опубликовано на сайте постпредства РФ при ООН."Российская Федерация последовательно выступает за переподтверждение всеми ядерными державами основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - сказал Воронцов.Он напомнил, что первые важные шаги в этом контексте уже сделаны."Этот постулат подтверждён в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Джо Байдена от 16 июня 2021 года. Россия и Китай включили его в Совместное заявление от 29 июня, приуроченное к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Призываем остальные государства, обладающие ядерным оружием, последовать нашему примеру", - заявил дипломат.По его словам, главная задача – не допустить повторения трагедии 1945 года, "когда ядерное оружие было использовано США против японских городов".

https://ria.ru/20211011/oruzhie-1754103352.html

россия

сша

китай

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в мире, ядерное оружие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, китай, владимир путин, джо байден