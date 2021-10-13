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В МИД призвали помнить, что в ядерной войне нет победителей
В МИД призвали помнить, что в ядерной войне нет победителей - РИА Новости, 13.10.2021
В МИД призвали помнить, что в ядерной войне нет победителей
Россия призывает все ядерные державы подтвердить постулат о том, что в ядерной войне не будет победителей и она никогда не должна быть развязана, говорится в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:23
2021-10-13T19:08
в мире
ядерное оружие
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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оон
китай
владимир путин
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия призывает все ядерные державы подтвердить постулат о том, что в ядерной войне не будет победителей и она никогда не должна быть развязана, говорится в заявлении замглавы делегации РФ в Первом комитете ГА ООН Константина Воронцова.Заявление опубликовано на сайте постпредства РФ при ООН."Российская Федерация последовательно выступает за переподтверждение всеми ядерными державами основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - сказал Воронцов.Он напомнил, что первые важные шаги в этом контексте уже сделаны."Этот постулат подтверждён в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Джо Байдена от 16 июня 2021 года. Россия и Китай включили его в Совместное заявление от 29 июня, приуроченное к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Призываем остальные государства, обладающие ядерным оружием, последовать нашему примеру", - заявил дипломат.По его словам, главная задача – не допустить повторения трагедии 1945 года, "когда ядерное оружие было использовано США против японских городов".
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сша
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в мире, ядерное оружие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, китай, владимир путин, джо байден
18:23 13.10.2021 (обновлено: 19:08 13.10.2021)
 
В МИД призвали помнить, что в ядерной войне нет победителей

МИД России призвал мировые державы помнить, что в ядерной войне нет победителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ООН, 13 окт – РИА Новости. Россия призывает все ядерные державы подтвердить постулат о том, что в ядерной войне не будет победителей и она никогда не должна быть развязана, говорится в заявлении замглавы делегации РФ в Первом комитете ГА ООН Константина Воронцова.
Заявление опубликовано на сайте постпредства РФ при ООН.
"Российская Федерация последовательно выступает за переподтверждение всеми ядерными державами основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - сказал Воронцов.
Он напомнил, что первые важные шаги в этом контексте уже сделаны.
"Этот постулат подтверждён в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Джо Байдена от 16 июня 2021 года. Россия и Китай включили его в Совместное заявление от 29 июня, приуроченное к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Призываем остальные государства, обладающие ядерным оружием, последовать нашему примеру", - заявил дипломат.
По его словам, главная задача – не допустить повторения трагедии 1945 года, "когда ядерное оружие было использовано США против японских городов".
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В миреЯдерное оружиеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАООНКитайВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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