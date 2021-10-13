https://ria.ru/20211013/pitanie-1754303237.html
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах - РИА Новости, 13.10.2021
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания школьников, там соблюдены принципы здорового питания, включающие уменьшение потребляемого сахара... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:51
2021-10-13T03:51
2021-10-13T09:07
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания школьников, там соблюдены принципы здорового питания, включающие уменьшение потребляемого сахара и соли, сообщается на сайте ведомства.Помимо этого, по данным на сайте, в методических рекомендациях прописаны варианты базового меню, на основе которого будут разрабатываться региональные типовые меню, учитывающие территориальные, национальные и другие особенности питания населения. Кроме того, Роспотребнадзор пояснил, как "правильно накормить школьника". Так, например, завтрак должен составлять 20-25% от суточной калорийности, а обед - 30-35%. Рекомендовано включить в меню блюда с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов."Не включайте в меню основного питания и ассортимент дополнительного питания ... конфеты, шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы, манную кашу, манники... колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, консервированные овощи и соленья ... а также продукты с усилителями вкуса и красителями", - сказано в сообщении.Также в рекомендациях представлены пункты о правильном формировании меню горячих завтраков и обедов. Для включения в меню специалисты советуют выбирать технологические карты из сборников блюд для детского питания.
https://ria.ru/20210315/pitanie-1601339033.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сн_образование, социальный навигатор
03:51 13.10.2021 (обновлено: 09:07 13.10.2021)
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания школьников
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор
разработал рекомендации по организации питания школьников, там соблюдены принципы здорового питания, включающие уменьшение потребляемого сахара и соли, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, которые направлены на организацию здорового питания, в том числе горячего, формирование принципов рационального, сбалансированного питания при оказании услуг по организации питания. В документе реализованы принципы здорового питания, в том числе включающие уменьшение количества потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли", - говорится в сообщении.
Помимо этого, по данным на сайте, в методических рекомендациях прописаны варианты базового меню, на основе которого будут разрабатываться региональные типовые меню, учитывающие территориальные, национальные и другие особенности питания населения.
Кроме того, Роспотребнадзор пояснил, как "правильно накормить школьника". Так, например, завтрак должен составлять 20-25% от суточной калорийности, а обед - 30-35%. Рекомендовано включить в меню блюда с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов.
"Не включайте в меню основного питания и ассортимент дополнительного питания ... конфеты, шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы, манную кашу, манники... колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, консервированные овощи и соленья ... а также продукты с усилителями вкуса и красителями", - сказано в сообщении.
Также в рекомендациях представлены пункты о правильном формировании меню горячих завтраков и обедов. Для включения в меню специалисты советуют выбирать технологические карты из сборников блюд для детского питания.