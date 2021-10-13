https://ria.ru/20211013/peregovory-1754472531.html
Захарова назвала переговоры Нуланд в России "инвентаризацией" проблем
Захарова назвала переговоры Нуланд в России "инвентаризацией" проблем - РИА Новости, 13.10.2021
Захарова назвала переговоры Нуланд в России "инвентаризацией" проблем
Москва и Вашингтон в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд "инвентаризировали" проблемы в отношениях, без решения которых невозможно движение вперед,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:20
2021-10-13T23:20
2021-10-13T23:35
сша
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
москва
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189480_0:344:2713:1870_1920x0_80_0_0_99fa71558009e7aa979aecd6c2581a49.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Москва и Вашингтон в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд "инвентаризировали" проблемы в отношениях, без решения которых невозможно движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, никто не ожидал, что произойдет какое-то феерическое событие. У нее в общем-то полномочий таких нет – решать все вопросы сразу. При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно", - сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".
https://ria.ru/20211013/nuland-1754451772.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be685ae0952b83a18fa0a4bf45872652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, мария захарова
23:20 13.10.2021 (обновлено: 23:35 13.10.2021)
Захарова назвала переговоры Нуланд в России "инвентаризацией" проблем
Захарова назвала переговоры Нуланд в России "инвентаризацией" проблемных вопросов