https://ria.ru/20211013/peregovory-1754472531.html

Захарова назвала переговоры Нуланд в России "инвентаризацией" проблем

Захарова назвала переговоры Нуланд в России "инвентаризацией" проблем - РИА Новости, 13.10.2021

Захарова назвала переговоры Нуланд в России "инвентаризацией" проблем

Москва и Вашингтон в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд "инвентаризировали" проблемы в отношениях, без решения которых невозможно движение вперед,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T23:20

2021-10-13T23:20

2021-10-13T23:35

сша

виктория нуланд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

москва

мария захарова

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Москва и Вашингтон в ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд "инвентаризировали" проблемы в отношениях, без решения которых невозможно движение вперед, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, никто не ожидал, что произойдет какое-то феерическое событие. У нее в общем-то полномочий таких нет – решать все вопросы сразу. При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно", - сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".

https://ria.ru/20211013/nuland-1754451772.html

сша

россия

москва

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сша, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, мария захарова