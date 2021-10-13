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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211013/pentagon-1754472652.html
Politico: Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном использование военных баз
Politico: Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном использование военных баз - РИА Новости, 13.10.2021
Politico: Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном использование военных баз
Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США, сообщило издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:24
2021-10-13T23:38
в мире
сша
узбекистан
министерство обороны сша
захват власти в афганистане талибами
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе, знакомые с планами американского военного ведомства."Главной в повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил. Такое соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане", - сообщает Politico.Ранее администрация Джо Байдена сообщала, что хотела бы обсудить подобные соглашения со странами, граничащими с Афганистаном, но о конкретных результатах ничего не сообщалось. США вывели войска из Афганистана в августе после 20-летнего присутствия в стране.
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сша
узбекистан
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в мире, сша, узбекистан, министерство обороны сша, афганистан, джо байден
23:24 13.10.2021 (обновлено: 23:38 13.10.2021)
 
Politico: Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном использование военных баз

Politico: Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном размещение контртеррористических сил

© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе, знакомые с планами американского военного ведомства.
"Главной в повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил. Такое соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане", - сообщает Politico.
Ранее администрация Джо Байдена сообщала, что хотела бы обсудить подобные соглашения со странами, граничащими с Афганистаном, но о конкретных результатах ничего не сообщалось. США вывели войска из Афганистана в августе после 20-летнего присутствия в стране.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 14:55Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАУзбекистанМинистерство обороны СШААфганистанДжо Байден
 
 
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