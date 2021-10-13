https://ria.ru/20211013/pentagon-1754472652.html

Politico: Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном использование военных баз

Politico: Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном использование военных баз - РИА Новости, 13.10.2021

Politico: Пентагон хочет обсудить с Узбекистаном использование военных баз

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США, сообщило издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T23:24

2021-10-13T23:24

2021-10-13T23:38

в мире

сша

узбекистан

министерство обороны сша

захват власти в афганистане талибами

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе, знакомые с планами американского военного ведомства."Главной в повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил. Такое соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане", - сообщает Politico.Ранее администрация Джо Байдена сообщала, что хотела бы обсудить подобные соглашения со странами, граничащими с Афганистаном, но о конкретных результатах ничего не сообщалось. США вывели войска из Афганистана в августе после 20-летнего присутствия в стране.

https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386068.html

сша

узбекистан

афганистан

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в мире, сша, узбекистан, министерство обороны сша, афганистан, джо байден