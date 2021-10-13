https://ria.ru/20211013/patrushev-1754339912.html

Патрушев призвал страны СНГ уделить больше внимания биобезопасности

Патрушев призвал страны СНГ уделить больше внимания биобезопасности - РИА Новости, 13.10.2021

Патрушев призвал страны СНГ уделить больше внимания биобезопасности

Странам СНГ требуется активизировать взаимодействие по проблеме биобезопасности на фоне работы лабораторий США и их союзников, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:37

2021-10-13T11:37

2021-10-13T11:37

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Странам СНГ требуется активизировать взаимодействие по проблеме биобезопасности на фоне работы лабораторий США и их союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Требуется активизировать взаимодействие стран-членов Содружества по проблематике биологической безопасности. Актуальность совместной работы на данном направлении возрастает ввиду отсутствия механизмов, позволяющих обеспечить прозрачность и проверяемость биологических исследований, проводимых в различных странах под эгидой США и их союзников", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.Патрушев призвал всех партнеров по СНГ поддержать создание многостороннего универсального механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Кроме того, по его словам, необходимо продолжить работу по согласованию и реализации двусторонних межправительственных меморандумов по биобезопасности, чтобы не допустить неподконтрольной деятельности в этой сфере третьих стран."Помимо этого, следует проработать возможность присоединения всех государств СНГ к работе Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности", - добавил секретарь Совбеза РФ.

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в мире, сша, николай патрушев, одкб, снг, здоровье - общество, россия