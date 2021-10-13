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Патрушев призвал страны СНГ уделить больше внимания биобезопасности
Патрушев призвал страны СНГ уделить больше внимания биобезопасности - РИА Новости, 13.10.2021
Патрушев призвал страны СНГ уделить больше внимания биобезопасности
Странам СНГ требуется активизировать взаимодействие по проблеме биобезопасности на фоне работы лабораторий США и их союзников, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:37
2021-10-13T11:37
в мире
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николай патрушев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Странам СНГ требуется активизировать взаимодействие по проблеме биобезопасности на фоне работы лабораторий США и их союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Требуется активизировать взаимодействие стран-членов Содружества по проблематике биологической безопасности. Актуальность совместной работы на данном направлении возрастает ввиду отсутствия механизмов, позволяющих обеспечить прозрачность и проверяемость биологических исследований, проводимых в различных странах под эгидой США и их союзников", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.Патрушев призвал всех партнеров по СНГ поддержать создание многостороннего универсального механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Кроме того, по его словам, необходимо продолжить работу по согласованию и реализации двусторонних межправительственных меморандумов по биобезопасности, чтобы не допустить неподконтрольной деятельности в этой сфере третьих стран."Помимо этого, следует проработать возможность присоединения всех государств СНГ к работе Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности", - добавил секретарь Совбеза РФ.
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в мире, сша, николай патрушев, одкб, снг, здоровье - общество, россия
11:37 13.10.2021
 
Патрушев призвал страны СНГ уделить больше внимания биобезопасности

Секретарь Совбеза Патрушев призвал страны СНГ уделить больше внимания биобезопасности

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Странам СНГ требуется активизировать взаимодействие по проблеме биобезопасности на фоне работы лабораторий США и их союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Требуется активизировать взаимодействие стран-членов Содружества по проблематике биологической безопасности. Актуальность совместной работы на данном направлении возрастает ввиду отсутствия механизмов, позволяющих обеспечить прозрачность и проверяемость биологических исследований, проводимых в различных странах под эгидой США и их союзников", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
Патрушев призвал всех партнеров по СНГ поддержать создание многостороннего универсального механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Кроме того, по его словам, необходимо продолжить работу по согласованию и реализации двусторонних межправительственных меморандумов по биобезопасности, чтобы не допустить неподконтрольной деятельности в этой сфере третьих стран.
"Помимо этого, следует проработать возможность присоединения всех государств СНГ к работе Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 09:29
В ОДКБ создадут Координационный совет по биобезопасности
 
В миреСШАНиколай ПатрушевОДКБСНГЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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