https://ria.ru/20211013/patrushev-1754337486.html

НАТО развивает наступательный киберпотенциал, заявил Патрушев

НАТО развивает наступательный киберпотенциал, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.10.2021

НАТО развивает наступательный киберпотенциал, заявил Патрушев

НАТО интенсивно развивает свой наступательный потенциал с использованием кибертехнологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:26

2021-10-13T11:26

2021-10-13T11:35

николай патрушев

снг

нато

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. НАТО интенсивно развивает свой наступательный потенциал с использованием кибертехнологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.Патрушев уточнил, что такая деятельность требует от стран СНГ постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции.

https://ria.ru/20211013/afganistan-1754334484.html

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2021

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николай патрушев, снг, нато, россия