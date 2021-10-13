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НАТО развивает наступательный киберпотенциал, заявил Патрушев
НАТО развивает наступательный киберпотенциал, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.10.2021
НАТО развивает наступательный киберпотенциал, заявил Патрушев
НАТО интенсивно развивает свой наступательный потенциал с использованием кибертехнологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:26
2021-10-13T11:35
николай патрушев
снг
нато
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. НАТО интенсивно развивает свой наступательный потенциал с использованием кибертехнологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.Патрушев уточнил, что такая деятельность требует от стран СНГ постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции.
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николай патрушев, снг, нато, россия
11:26 13.10.2021 (обновлено: 11:35 13.10.2021)
 
НАТО развивает наступательный киберпотенциал, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что НАТО развивает наступательный киберпотенциал

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. НАТО интенсивно развивает свой наступательный потенциал с использованием кибертехнологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций", - сказал он на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
Патрушев уточнил, что такая деятельность требует от стран СНГ постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции.
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