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Борисов заявил, что Куба является приоритетным партнером России
Борисов заявил, что Куба является приоритетным партнером России - РИА Новости, 13.10.2021
Борисов заявил, что Куба является приоритетным партнером России
Куба входит в число приоритетных экономических партнеров РФ в Латинской Америке, а позитивная динамика контактов между странами сохраняется, несмотря на... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:27
2021-10-13T07:27
2021-10-13T07:27
сша
куба
латинская америка
юрий борисов (вице-премьер)
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ГАВАНА, 13 окт - РИА Новости. Куба входит в число приоритетных экономических партнеров РФ в Латинской Америке, а позитивная динамика контактов между странами сохраняется, несмотря на последствия пандемии коронавируса, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Борисов находится с рабочим визитом в Гаване."Интенсивность двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне, демонстрирует доверительный и конструктивный характер диалога между нашими странами. Такая динамика сохраняется, несмотря на экономические реалии, которые привнесла пандемия. Куба входит в число приоритетных внешнеэкономических партнеров России в Латинской Америке и Карибском бассейне", - заявил зампред правительства РФ на встрече с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом.Борисов отметил, что несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19 и ужесточающимся блокадным режимом в отношении Кубы со стороны США, для России стратегическое партнерство с Кубой остается незыблемым приоритетом.
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сша, куба, латинская америка, юрий борисов (вице-премьер)
Борисов заявил, что Куба является приоритетным партнером России
Вице-премьер Борисов заявил, что Куба является приоритетным экономическим партнером России