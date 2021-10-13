https://ria.ru/20211013/pantsir-s-1754433222.html

Батарею комплексов "Панцирь-С" перебросили в Сербию для учений

Батарею комплексов "Панцирь-С" перебросили в Сербию для учений - РИА Новости, 13.10.2021

Батарею комплексов "Панцирь-С" перебросили в Сербию для учений

Батарея комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский щит-21" – МО РФ РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:10

2021-10-13T18:10

2021-10-13T18:52

безопасность

сербия

панцирь-с1

россия

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Батарея комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский щит-21" – МО РФРИА Новости / Динамика дня

сербия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сербия, панцирь-с1, россия