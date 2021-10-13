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Батарею комплексов "Панцирь-С" перебросили в Сербию для учений
Батарею комплексов "Панцирь-С" перебросили в Сербию для учений - РИА Новости, 13.10.2021
Батарею комплексов "Панцирь-С" перебросили в Сербию для учений
Батарея комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский щит-21" – МО РФ РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:10
2021-10-13T18:10
2021-10-13T18:52
безопасность
сербия
панцирь-с1
россия
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Батарея комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский щит-21" – МО РФРИА Новости / Динамика дня
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безопасность, сербия, панцирь-с1, россия
18:10 13.10.2021 (обновлено: 18:52 13.10.2021)
Батарею комплексов "Панцирь-С" перебросили в Сербию для учений
Батарею комплексов "Панцирь-С" перебросили в Сербию для совместных учений "Славянский щит"