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Россия перебросила "Панцирь-С" на учения в Сербию, сообщили в Минобороны
Россия перебросила "Панцирь-С" на учения в Сербию, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 13.10.2021
Россия перебросила "Панцирь-С" на учения в Сербию, сообщили в Минобороны
Батарея российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский шит - 2021",... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:09
2021-10-13T18:09
2021-10-13T18:14
сербия
панцирь-с1
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Батарея российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский шит - 2021", сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместном российско-сербском учении по противовоздушной обороне "Славянский щит – 2021", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что батарея "Панцирей" будет развернута на территории сербской авиабазы Батайница и войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку ПВО, которая отработает ПВО охраняемого района.В частности, в рамках маневров российские и сербские зенитчики выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.Учения "Славянский щит – 2021" направлены на отработку взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО ВКС РФ и сил ПВО Республики Сербия.
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сербия, панцирь-с1, воздушно-космические силы россии, россия
18:09 13.10.2021 (обновлено: 18:14 13.10.2021)
Россия перебросила "Панцирь-С" на учения в Сербию, сообщили в Минобороны
Минобороны: Россия перебросила батарею комплексов "Панцирь-С" на учения в Сербию