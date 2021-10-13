https://ria.ru/20211013/pantsir-1754433025.html

Россия перебросила "Панцирь-С" на учения в Сербию, сообщили в Минобороны

Россия перебросила "Панцирь-С" на учения в Сербию, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 13.10.2021

Россия перебросила "Панцирь-С" на учения в Сербию, сообщили в Минобороны

Батарея российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский шит - 2021",... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:09

2021-10-13T18:09

2021-10-13T18:14

сербия

панцирь-с1

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Батарея российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский шит - 2021", сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ."Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместном российско-сербском учении по противовоздушной обороне "Славянский щит – 2021", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что батарея "Панцирей" будет развернута на территории сербской авиабазы Батайница и войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку ПВО, которая отработает ПВО охраняемого района.В частности, в рамках маневров российские и сербские зенитчики выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.Учения "Славянский щит – 2021" направлены на отработку взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО ВКС РФ и сил ПВО Республики Сербия.

https://ria.ru/20211012/serbiya-1754200780.html

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сербия, панцирь-с1, воздушно-космические силы россии, россия