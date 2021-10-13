https://ria.ru/20211013/otravlenie-1754462703.html

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 35 человек

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 35 человек - РИА Новости, 13.10.2021

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 35 человек

Еще один житель Оренбуржья, находившийся в реанимации после употребления суррогатного алкоголя, умер в больнице, число жертв в регионе выросло 35, сообщили в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T21:06

2021-10-13T21:06

2021-10-13T21:07

происшествия

оренбургская область

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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УФА, 13 окт – РИА Новости. Еще один житель Оренбуржья, находившийся в реанимации после употребления суррогатного алкоголя, умер в больнице, число жертв в регионе выросло 35, сообщили в правительстве Оренбургской области.Ранее власти области информировали, что, по уточненным данным, после употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье пострадали 64 человека, 34 из них скончались."Общее количество пострадавших от суррогата на востоке Оренбуржья не изменилось – 64, из них 35 погибли. За последние сутки умер пациент, попавший в стационар в крайне тяжелом состоянии и находившийся на ИВЛ. Сегодня на аппаратах остаются три пациента. В стационарах проходят лечение 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно", - говорится сообщении правительства области.В ведомстве отметили, что новых случаев отравления не зафиксировано."Работники муниципалитетов, социальные службы, волонтеры по всей области продолжают подворовые обходы и информационную работу с жителями. Особое внимание уделяется семьям с детьми и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Продолжается социальная акция, по которой любой может обменять контрафактный алкоголь на продуктовый набор и сообщить о точке, где торгуют суррогатом", - информируют областные власти.

https://ria.ru/20211011/otravlenie-1754091685.html

https://ria.ru/20211011/alkogol-1753979993.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье