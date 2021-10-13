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Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 35 человек
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 35 человек - РИА Новости, 13.10.2021
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 35 человек
Еще один житель Оренбуржья, находившийся в реанимации после употребления суррогатного алкоголя, умер в больнице, число жертв в регионе выросло 35, сообщили в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T21:06
2021-10-13T21:07
происшествия
оренбургская область
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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УФА, 13 окт – РИА Новости. Еще один житель Оренбуржья, находившийся в реанимации после употребления суррогатного алкоголя, умер в больнице, число жертв в регионе выросло 35, сообщили в правительстве Оренбургской области.Ранее власти области информировали, что, по уточненным данным, после употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье пострадали 64 человека, 34 из них скончались."Общее количество пострадавших от суррогата на востоке Оренбуржья не изменилось – 64, из них 35 погибли. За последние сутки умер пациент, попавший в стационар в крайне тяжелом состоянии и находившийся на ИВЛ. Сегодня на аппаратах остаются три пациента. В стационарах проходят лечение 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно", - говорится сообщении правительства области.В ведомстве отметили, что новых случаев отравления не зафиксировано."Работники муниципалитетов, социальные службы, волонтеры по всей области продолжают подворовые обходы и информационную работу с жителями. Особое внимание уделяется семьям с детьми и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Продолжается социальная акция, по которой любой может обменять контрафактный алкоголь на продуктовый набор и сообщить о точке, где торгуют суррогатом", - информируют областные власти.
https://ria.ru/20211011/otravlenie-1754091685.html
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происшествия, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
21:06 13.10.2021 (обновлено: 21:07 13.10.2021)
 
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 35 человек

Еще один житель Оренбуржья, отравившийся суррогатным алкоголем, умер в реанимации

© Fotolia / spotmatikphotoПациент в больнице
Пациент в больнице - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Fotolia / spotmatikphoto
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УФА, 13 окт – РИА Новости. Еще один житель Оренбуржья, находившийся в реанимации после употребления суррогатного алкоголя, умер в больнице, число жертв в регионе выросло 35, сообщили в правительстве Оренбургской области.
Ранее власти области информировали, что, по уточненным данным, после употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье пострадали 64 человека, 34 из них скончались.
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"Общее количество пострадавших от суррогата на востоке Оренбуржья не изменилось – 64, из них 35 погибли. За последние сутки умер пациент, попавший в стационар в крайне тяжелом состоянии и находившийся на ИВЛ. Сегодня на аппаратах остаются три пациента. В стационарах проходят лечение 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно", - говорится сообщении правительства области.
В ведомстве отметили, что новых случаев отравления не зафиксировано.
"Работники муниципалитетов, социальные службы, волонтеры по всей области продолжают подворовые обходы и информационную работу с жителями. Особое внимание уделяется семьям с детьми и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Продолжается социальная акция, по которой любой может обменять контрафактный алкоголь на продуктовый набор и сообщить о точке, где торгуют суррогатом", - информируют областные власти.
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ПроисшествияОренбургская областьМассовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье
 
 
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